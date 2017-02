später lesen Meerbusch Tafel-Team steht in den Startlöchern FOTO: Dackweiler FOTO: Dackweiler Teilen

Twittern





2017-02-12T16:27+0100 2017-02-13T00:00+0100

In wenigen Tagen öffnet die erste "Tafel"-Ausgabe im evangelischen Gemeindezentrum in Osterath. Supermarkt-Kunden halfen jetzt mit ihren persönlichen Spenden, den Vorrat an haltbaren Lebensmitteln für Bedürftige aufzustocken. Von Monika Götz