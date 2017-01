Meerbusch: TD Lank hat die Oberliga im Visier

Die Herrenmannschaft von Treudeutsch trifft am Samstag in der Forstenberg-Sporthalle auf den ersten Verfolger TV Aldekerk II und kann mit einem Sieg den Vorsprung auf fünf Punkte vergrößern. Die Damen treten gegen Rheydt an. Von Falk Janning

Mit zwei Siegen in den nächsten beiden Partien können die Handballer des TuS Treudeutsch einen großen Schritt in Richtung Oberliga-Aufstieg machen. Der Tabellenführer der Verbandsliga empfängt am Samstag (Anwurf: 19.45 Uhr) in der heimischen Forstenberg-Halle den ersten Verfolger TV Aldekerk II und kann mit einem Erfolg den Vorsprung auf fünf Punkte ausbauen. Eine Woche später treten die Lanker ebenfalls zu Hause gegen den Tabellendritten TSV Kalenkirchen an und können mit einem Erfolg einen weiteren Verfolger entscheidend auf Distanz halten.

Die Truppe von Trainer Hubert Krouß geht als Favorit in die beiden Spitzenspiele. Nicht zuletzt wegen ihrer Heimstärke, die sie auszeichnet: Denn die Blau-Weißen sind in der Forstenberg-Sporthalle nur schwer zu besiegen, sie haben in dieser Saison auf eigenem Parkett noch keinen Zähler abgegeben und alle ihre sechs Partien gewonnen. Auch personell sind die Voraussetzungen bestens: Die Lanker haben alle Mann an Bord und können aus dem Vollen schöpfen. Die Liga drückt auch Aldekerk die Daumen, denn nur mit einem Sieg können sie das Rennen um Platz eins wieder spannend machen und bis auf einen Zähler an den Tabellenführer heranrücken. Die Lanker gehen gut vorbereitet in die letzte Partie der Hinrunde. Sie haben den Gegner eingehend studiert und während der Woche Videoanalysen betrieben. Unter anderem haben sie den Gegner in der vergangenen Woche beim 28:28 gegen Kaldenkirchen beobachtet. Einstellen müssen sich die Krouß-Schützlinge auf eine offensive 3-2-1-Formation in der Abwehr. "Das wird uns vor eine große Herausforderung stellen", sagt der Lanker Coach. "Wir werden uns ohne Ball viel bewegen müssen, um uns im Rücken der offensiven Abwehrspieler anzubieten."

Respekt hat Krouß vor den Tempo-Gegenstößen und dem Halblinken der Aldekerker, der an einem guten Tag schon mal 15 Treffer erzielt.

Im Spiel der Damen des TuS Treudeutsch gegen den Rheydter TV sind die Rollen weitaus deutlicher verteilt: Denn die Lankerinnen treffen am Sonntag (17 Uhr, Forstenberg) als Tabellenzweiter auf den Viertletzten, der nur einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegsplätze hat. Alles andere als der siebte Sieg in Serie wäre eine große Enttäuschung für die Mannschaft von Trainer Michael Cisik. Im Hinspiel hatten sich die Lankerinnen schwer getan gegen den RTV mit seiner unorthodoxen Abwehrarbeit. Da waren die Blau-Weißen aber noch nicht eingespielt. Mit großem Selbstbewusstsein empfangen sie nun den Gegner. "Alle sind hoch motiviert, die Stimmung ist richtig gut", sagt Lanks Coach, der bis auf Sarah Rayani alle Spielerinnen an Bord hat.

