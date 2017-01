später lesen Meerbusch TD Lank will Serie fortsetzen FOTO: Janning FOTO: Janning Teilen

Mit großen Erwartungen nehmen die Verbandsliga-Handballer des TuS Treudeutsch Lank am Sonntag (11.15 Uhr, Kirchstraße 55, Dinslaken) den Spielbetrieb nach vier Wochen Winterpause wieder auf: Die ungeschlagene Mannschaft reist als Tabellenführer zum TV Jahn/Hiesfeld und möchte mit einem Sieg den Vorsprung an der Spitze weiter ausbauen. Für die Lanker ist die Partie beim Tabellenzehnten in Dinslaken die Generalprobe für die beiden folgenden Heim-Topspiele auf eigenem Parkett gegen TV Aldekerk II und TV Kaldenkirchen, die ersten Verfolger auf den Tabellenplätzen zwei und drei. Der Ausgang der drei Partien ist also wegweisend für den weiteren Saisonverlauf. Von Falk Janning