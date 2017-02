Meerbusch: TDL kann Negativtrend nicht stoppen

Die Lanker Verbandsliga-Handballer kehren mit einer 27:28-Niederlage von der Reise zur HSG VeRuKa zurück. Es ist die dritte Niederlage aus den jüngsten vier Spielen. Der Rückstand zu Spitzenreiter TV Aldekerk II beträgt nun zwei Punkte. Von Falk Janning

In dieser Verfassung können sich die Lanker Verbandsliga-Handballer den Aufstieg in die Oberliga abschminken: Der TuS Treudeutsch verliert auch beim Tabellenachten HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen. Die 27:28 (12:14)-Niederlage ist die dritte aus den jüngsten vier Partien. Zwar beträgt der Rückstand zu Spitzenreiter TV Aldekerk II nur zwei Punkte, doch die aktuelle Form spricht gegen die Blau-Weißen. "Mehr ist im Moment für uns einfach nicht drin", sagte ein enttäuschter Hubert Krouß unmittelbar nach dem Schlusspfiff in Rumeln.

Der Trainer erlebte allerdings eine unglückliche Pleite seiner Truppe. "Ein Remis hätten wir verdient gehabt, aber wir haben uns für unsere gute Moral nicht belohnt, weil wir in der Schlussphase nicht clever genug waren."

Die Treudeutschen hatten eine nur mäßige erste halbe Stunde abgeliefert und waren nach ausgeglichenem Spiel mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Pause gegangen. Schon da war mehr für die Gäste drin gewesen, doch sie kämpfen in Halbzeit eins mehr mit sich selbst als gegen den Konkurrenten. So agierte der sonst so zuverlässige Mohammad Al-Bonie dieses Mal völlig neben der Spur. Dem Syrer unterliefen eine Reihe von leichten Abspielfehlern. Krouß nahm den Rückraumspieler vom Feld und bot stattdessen mit Henrik Giesler und Jan Verholen zwei Kreisläufer auf.

Nun lief das Spiel der Lanker phasenweise besser. Doch in den ersten zehn Minuten nach Wiederbeginn verspielten sie beinahe ihre Siegchance und gerieten mit sechs Toren scheinbar vorentscheidend in Rückstand (13:19, 38.). Doch die Gäste gaben nicht auf. Sie zeigten eine gute Moral, kamen noch einmal heran - und durch Hendrik Giesler zum Ausgleich (23:23, 51.). Sie gerieten zwar wieder in Rückstand (23:24) und durch eine Zwei-Minuten-Strafe gegen Philipp Menkenhagen zusätzlich in Unterzahl. Doch Sebastian Gronwald im Lanker Kasten parierte den folgenden Sieben-Meter-Strafwurf und Jan Verholen schloss einen Tempogegenstoß zum 24:24 ab.

Nun sprach alles für den TuS. Doch in der packenden Schlussphase fehlte ihm das Glück und er haderte mit einigen umstrittenen Zwei-Minuten-Strafen, die die ansonsten gut pfeifenden Schiedsrichter verhängten.

Es ging nun hin und her: Nach dem folgenden 24:26-Rückstand glichen Menkenhagen und der angeschlagen spielende Fabian Vogel zum 26:26 aus (57.).

Die Gastgeber gingen dann erneut mit zwei Treffern in Führung, Doch diesmal kamen die Lanker nicht noch einmal heran: Florian Krantzen gelang schließlich 31 Sekunden vor dem Ende nur noch der Anschlusstreffer zum 25:26.

TuS Treudeutsch: Sebastian Gronwald (Toni Leygraf - Daniel Holler 4 Tore, Tobias Düllberg , Florian Krantzen 2/2, Henrik Giesler 1, Philipp Menkenhagen 7/1, Alexander Goertz 5, Stefan Leuchten, Jan Verholen 3, Mohammad Al-Bonie 4, Fabian Vogel 1.

Quelle: RP