Meerbusch: TSV will Platz zwei zementieren

Der Tabellenzweite der Fußball-Landesliga trifft auf den ASV Süchteln. Der Einsatz von Emre Geneli ist noch unsicher. Von Falk Janning

Was soll denn da noch schiefgehen? Der TSV Meerbusch trifft am Sonntag (14.30 Uhr, Nierster Straße) als heimstärkste Mannschaft der Landesliga (fünf Siege, ein Remis, keine Niederlage) auf Aufsteiger ASV Süchteln, der in dieser Saison auswärts noch keine Bäume ausgerissen hat (ein Sieg, zwei Remis, drei Niederlagen). Doch die Verantwortlichen um Trainer Toni Molina achten sehr genau darauf, dass bei ihren Schützlingen eine solche Denke keine Chance hat.

"Die Favoritenrolle nehmen wir an, damit müssen wir lernen umzugehen", sagt Teammanager Horst Riege. "Doch als Favorit hat man noch nie automatisch die drei Punkte auch schon sicher. Es kann auch gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte schon einmal richtig unangenehm werden." So wie in der vergangenen Woche beim 0:0 beim Rather SV. "Da haben wir vor allem in der ersten Halbzeit nicht dagegen gehalten. Wir müssen lernen, uns zu stärker zu wehren."

Auch gegen Süchteln könne es sehr unangenehm werden, meint Riege. "Der Aufsteiger spielt eine gute Rolle in der Liga, ist konterstark und hat routinierte Spieler in seinen Reihen." Derzeit führt der Gast die untere Hälfte der Tabelle als Zehnter an und hat die jüngsten drei Partien nicht verloren (ein Sieg, zwei Remis). Vor allem die beiden Unentschieden beim Tabellenvierten SC Velbert (1:1) und gegen die sechstplatzierte SSVg Heiligenhaus (0:0) waren Achtungserfolge.

Fraglich ist beim Gastgeber der Einsatz von Emre Geneli, der in den vergangenen Wochen auf der Außenbahn zu großer Form aufgelaufen ist und ein wichtiger Spieler für die Meerbuscher ist. Der 22-Jährige musste nach dem jüngsten Spiel nach einem Foulspiel eines Rather Akteurs am Knie genäht werden. Am Freitag sollen die Fäden gezogen werden, ob er dann am Sonntag schon wieder auflaufen kann, ist noch unsicher.

Da auch Kevin Dauser wegen eines Muskelfaserrisses ausfällt, würden den Meerbuschern die beiden bislang besten Angreifer fehlen, die zusammen an 18 der insgesamt 39 Treffer beteiligt waren. Horst Riege sieht das aber gelassen: "Wir haben gute Leute auf der Bank", sagt er, und hat dabei unter anderem Benjamin Dohmen im Visier. Gut möglich, dass der 23-Jährige spielt, sollte Geneli tatsächlich nicht mitwirken können. In der vergangenen Woche sammelte Dohmen Spielpraxis in der Zweiten. Für die Meerbuscher geht es in der Partie gegen Süchteln darum, ihre Position auf dem zweiten Platz zu verteidigen.

Die Zweite des TSV orientiert sich in der Liga nach den beiden jüngsten Niederlagen wieder nach unten und kämpft am Sonntag (14.30 Uhr) beim Tabellennachbarn 1. FC Viersen um eine Kehrtwende. Die Viersener haben als Fünftletzter 13 Punkte auf dem Konto, die Meerbuscher als Viertletzter einen Zähler weniger. "Das ist ein ungemein wichtiges Spiel für uns", sagt Daniel Klinger, der seit vergangener Woche stolzer Besitzer der Trainer-B-Lizenz ist. Der Spielertrainer ist felsenfest von einem Erfolg seiner Elf überzeugt. "Wir werden diese Kinderfehler nicht wiederholen, die wir bei der 2:4-Niederlage gegen Odenkirchen gemacht haben", sagt der 31-Jährige. "Wir haben Odenkirchen drei Tore geschenkt, das wird nicht noch einmal vorkommen. Wir spielen in diesem Abstiegsspiel auf Sieg." Bis auf Mike Müller sind alle Spieler an Bord.

