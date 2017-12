später lesen Meerbusch Unicef-"Foto des Jahres": Gedruckt in Osterath FOTO: Muhammed Muheisen/AP/dpa 2017-12-21T18:23+0100 2017-12-22T00:00+0100

Das Unicef-"Foto des Jahres" zeigt die fünf Jahre alte Zahra, ein syrisches Flüchtlingsmädchen mit eindrucksvollen Augen. Die Aufnahme des in Jerusalem geborenen Fotografen Muhammed Muheisen entstand nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks in einem Vorort von Mafraq in Jordanien. Die Auswahl und Auszeichnung fand gestern zwar in Berlin statt - gedruckt wurde das Foto aber in Meerbusch, bei Epson.