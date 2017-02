später lesen Meerbusch Verdreckter Infokasten wird vorerst nicht ausgetauscht 2017-02-16T18:12+0100 2017-02-17T00:00+0100

Der Infokasten am Dr.-Franz-Schütz-Platz in Büderich ist ein echtes Ärgernis: Immer wieder melden sich Leser in unserer Redaktion und beschweren sich über die dreckigen Scheiben des Infokastens und die maue Informationsvermittlung. "Es ist der Stadt durchaus bekannt, dass der Infokasten in Büderich als einziger noch nicht erneuert wurde", sagt Michael Gorgs, Pressereferent der Stadt Meerbusch. "Er ist sozusagen das letzte Glied in der Kette." Neue Glasscheiben seien über die Jahre immer mal wieder eingesetzt worden, aber die Stadt möchte den Infokasten letztendlich durch einen neuen ersetzen.