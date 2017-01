Meerbusch: Zwei Einsätze für die Feuerwehr an Silvester

In Meerbusch ist der Jahreswechsel aus Sicht von Polizei und Feuerwehr ruhig über die Bühne gegangen. Letztere wurde jeweils zu einem Einsatz vor und nach Silvester gerufen.

Gegen 21.19 Uhr hatte zunächst ein Heimrauchmelder in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Necklenbroicher Straße ausgelöst. Der Anrufer, heißt es, habe in seiner Meldung gegenüber der Leitstelle auch bestätigt, dass er Brandgeruch wahrnehme. Deshalb wurden zwei Löschzüge nach Büderich geschickt. Vor Ort stellte die Feuerwehr fest, dass angebranntes Essen auf dem Herd die Ursache für die Rauchentwicklung war. Eine Person musste vom Rettungsdienst untersucht und betreut werden. Nachdem die Wohnung kräftig gelüftet wurde, konnten die Löschzüge aus Büderich und Lank, die mit insgesamt 35 Kräften vor Ort waren, wieder abrücken.

Wenige Stunden später, gegen 1 Uhr am Morgen, erreichte die Feuerwehr dann die Meldung, dass an der Büdericher Kanzlei Mülltonnen brennen. Bereits sechs Minuten nach der Alarmierung hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Zwei Löschgruppenfahrzeuge mit insgesamt 15 Einsatzkräften waren unterwegs.

