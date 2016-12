Meerbusch: Zwölf Dinge, auf die wir uns in 2017 freuen

Jeden Monat eine neue spektakuläre Nachricht: Wie würde 2017 in Meerbusch aussehen, wenn es nach den Wünschen der Redaktion ginge? Julia Hagenacker und Anke Kronemeyer haben Vorschläge gesammelt. Nicht alle sind bierernst gemeint.

Wellness mit Helikopter Konkrete Pläne fürs Haus Meer gibt es offiziell noch nicht. Aber: Gerüchten zufolge entsteht auf dem Klostergelände ein schickes Wellness-Resort inklusive Hubschrauber-Landeplatz - weil auf dem Areal ja keine Autos erlaubt sind. Eine E-Tankstelle für Fahrräder mit Elektromotor ist auch eingeplant.

Düsseldorf wird eingemeindet Da ein Großteil der in Düsseldorf arbeitenden, einkaufenden und ins Theater gehenden Menschen sowieso am liebsten in Meerbusch wohnt, haben die Stadträte beschlossen, dass Düsseldorf kurzerhand eingemeindet wird. Fortan heißt es also: Willkommen in Meerdorf am Rhein!

Großer Tunnel durch die Stadt Das Auto - vor allem das geländegängige - ist das beliebteste Fortbewegungsmittel des Meerdorfers. Ärgerlicherweise ist dafür auf den Straßen deutlich zu wenig Platz. Nach Informationen unserer Redaktion soll deshalb ein SUV-Tunnel durch alle Stadtteile gebaut werden. Problem gelöst!

Neues Super-Dezernat Michael Assenmacher ist der neue Super-Dezernent. Nachdem der Stadtrat dem Technischen Beigeordneten alle Aufgaben von Just Gérard zugeschrieben hat, wird das Dezernat des gelernten Architekten jetzt noch einmal erweitert: um die Bereiche Weihnachtsfeierplanung und Sitzungsvorlagenbau.

Verwaltung lernt Kommunikation Wer sagt was wem - und vor allem wie? Immer wieder fallen die Experten im Meerbuscher Rathaus auf, weil genau das ihre Schwäche ist: Kommunikation. Ein externer Kommunikationstrainer soll nun helfen und allen das Einmaleins des gepflegten Austausches beibringen - vor allem mit dem Bürger.

"GaGroKo" gegründet Diese ewige Rederei im Stadtrat und in den Ausschüssen. Dieses "Ich will auch noch mal was sagen ..." Unendliche Stunden verbringen so alle miteinander. Aus Zeitgründen haben sich die Fraktionen deshalb jetzt auf eine "GaGroKo" geeinigt - eine Ganz Großen Koalition. Wir gratulieren!

McSchiff's öffnet im Fährhaus In diesem Sommer soll nach mehr als drei Jahren Leerstand das traditionsreiche Fährhaus in Langst-Kierst wieder eröffnen. Unbestätigten Informationen zufolge wird es sich bei der Restauration direkt am Wasser um einen Drive-in handeln - nicht für Autofahrer, sondern für Schiffsführer - ist doch klar!

TSV redet mit Mitgliedern Der TSV, ein Sportverein mit rund 2500 Mitgliedern, stellt sich ein Multifunktionshaus auf den Platz in Lank. Dort findet jetzt eine große Mitgliederversammlung statt, bei der alle über alles informiert werden. Frei nach dem Motto "Gut, dass wir mal drüber geredet haben."

Schnee für die Winterwelt Die Meteorologen sagen einen Meter Neuschnee für Dezember voraus. Die Veranstalter der Meerdorfer Winterwelt auf dem Dr.-Franz-Schütz-Burgplatz freut's: Glühwein, Bratwurst und Reibekuchen schmecken nämlich viel besser, wenn es kalt ist. Und optisch macht das Weiß auch ziemlich viel her.

Prinzenpaar stellt sich vor Der Hoppeditz erwacht und in Meerdorf wird das allererste gesamtstädtische Prinzenpaar gekürt - das gebietet schon die Tradition in der ehemaligen Nachbarstadt. Die Rolle der Venetia übernimmt Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage, Prinzen gibt zwei: Frank Maatz und Michael Assenmacher.

Jugendliche an der Macht Nach der Einführung eines kommunalpolitischen Praktikums haben Schüler die Aufgaben in den Fraktionen, im Stadtrat und in den Ausschüssen übernommen. Meerdorf bekommt jetzt einen Skaterpark und einen Nachtclub. Politik ist plötzlich wieder sexy, die Wahlbeteiligung steigt.

Fußgängerzone für Büderich Auto schiebt sich an Auto, Wagen stehen auf Bürgersteigen, umkreisen die Schulen - das geht so nicht weiter. In Büderich soll jetzt eine große Fußgängerzone entstehen. Einweihung ist beim Sonnenblumensonntag - der Tag, an dem auch die neue Weihnachtsbeleuchtung angeschaltet wird.

