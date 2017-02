später lesen Feuerwehreinsatz Birke stürzt auf Dach in Mettmann FOTO: Patrick Schüller 2017-02-23T10:23+0100 2017-02-23T10:11+0100

In der Nacht zu Donnerstag ist eine Birke abgeknickt und auf ein Dach in Mettmann gestürzt.Der Einsatz für die zu Hilfe gerufene Feuerwehr in Mettmann gestaltete sich schwieriger als erwartet. Die Bergung musste abgebrochen werden.

