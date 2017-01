Mettmann/Erkrath/Wülfrath: Arbeitslosigkeit so gering wie selten zuvor

Die Zahl der Arbeitslosen im Kreis Mettmann sinkt im Dezember weiter. So sind im Kreis Mettmann aktuell 16.007 Menschen arbeitslos gemeldet; das sind 491 Personen weniger als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,2 Prozent - das sind 0,2 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Die Arbeitslosigkeit ist von November auf Dezember in Mettmann und Erkrath um 20 auf 2768 Personen gesunken. Das waren 159 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote beträgt im Dezember 6,6 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 7,0 Prozent. Dabei meldeten sich 488 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 84 weniger als im Vormonat und gleichzeitig beendeten 514 Personen ihre Arbeitslosigkeit (-61).

Der Bestand an Arbeitsstellen ist in Mettmann und Erkrath im Dezember um zehn Stellen auf 551 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 136 Arbeitsstellen mehr. Arbeitgeber meldeten im Dezember 164 neue Arbeitsstellen, 130 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 1.846 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs von 138. In der Stadt Mettmann beträgt die Arbeitslosigkeit im Dezember 5,9 Prozent, das sind 1.161 Personen ohne Arbeit und damit sechs Personen weniger als im Vormonat. In Erkrath waren 1.607 Menschen arbeitslos, 14 weniger als im Vormonat. Hier sinkt die Arbeitslosenquote im Dezember um 0,1 Prozent auf 7,1 Prozent.

Die Arbeitslosigkeit in der Region Velbert, Heiligenhaus, Wülfrath ist von November auf Dezember um 68 auf 4.619 Personen gesunken. Das waren 110 Personen weniger als noch vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote beträgt im Dezember 6,7 Prozent und ist damit um 0,2 Prozent zum Vorjahresmonat gesunken. Dabei meldeten sich 875 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 25 mehr als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 959 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind dies 81 Personen mehr. Der Bestand an Arbeitsstellen in der Region Velbert, Heiligenhaus und Wülfrath ist im Dezember um 35 Stellen auf 706 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 233 Arbeitsstellen mehr. Arbeitgeber meldeten im Dezember 176 neue Arbeitsstellen, 50 mehr als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 2.264 Arbeitsstellen ein und damit 306 mehr als im Vorjahresmonat. In Velbert waren im Dezember 3.100 Menschen arbeitslos gemeldet, 28 weniger als im November. Heiligenhaus zählt 886 Arbeitslose (33 Arbeitslose weniger als im Vormonat), Wülfrath hat mit 633 Personen, sieben Arbeitslose weniger als im Vormonat.

