Mettmann: Beamte findet zwei Pistolen bei 45-jährigem Mettmanner

Zwei 9mm-Pistolen vom Typ Glock, einen Schalldämpfer und fast 500 Stück Muni-tion fanden Ermittler der Zollfahndung Essen jetzt in der Wohnung eines 45-jährigen Manns in Mettmann. Dazu kam ein nicht funktionsfähiges Gewehr vom Typ "AK 47" sowie 16 Wurfsterne.

Einen Waffenschein besitzt der Mann nicht. Was er mit den Waffen wollte, hat er der Polizei bislang nicht gesagt. Um mit dem Wurfstern zu trainieren, hatte der Mann im Keller seines Hauses eine Zielscheibe montiert. Daneben hortete er noch Dolche und Schwerter. Gekauft hatte der Mann aus Mettmann, der selber in der IT-Branche tätig ist, die Waffen und die Munition im Gegenwert von 2000 Euro im so genannten "Darknet".

Das Versteck für die beiden Pistolen befand sich in einem ausgehöhlten Regal über seinem Schreibtisch, in den er einen maßgeschneiderten Metallkasten eingebaut hatte, der direkt mit der Wand verbunden war. Das Versteck wurde erst durch Ziehen des Regalbretts nach vorne sichtbar. Da der Mettmanner bisher polizeilich nicht in Erscheinung getreten ist, bei der Durchsuchung seiner Wohnung kooperativ war und aufgrund seines Familienstandes, seines festen Wohnsitzes und einer festen Arbeitsstelle keine Fluchtgefahr bestand, wurde kein Haftbefehl erlassen. Die Staatsanwaltschaft in Wuppertal ermittelt weiter.

(wie)