später lesen Mettmann Bürgermeister: Fragen zur Sperrung zu spät FOTO: DJ FOTO: DJ 2017-05-05T18:13+0200 2017-05-06T00:00+0200

In einem offenen Brief an die Werbegemeinschaft Mettmann-Impulse hat Bürgermeister Thomas Dinkelmann Stellung zur angekündigten Unterschriftenaktion von Mettmann-Impulse genommen. Die Werbegemeinschaft will von den Bürgern wissen, ob sie für oder gegen eine Straßensperrung in Mettmann sind. Von Christoph Zacharias