Mettmann: Chef verlässt die Wohnungsgesellschaft

André Clasen, der Geschäftsführer der städtischen Wohnungsgesellschaft GWG, hat mit sofortiger Wirkung sein Amt als Geschäftsführer niedergelegt. Ausschlaggebend laut seiner Mitteilung an die Gesellschafterversammlung für seine Entscheidung waren für ihn "vor allem gesundheitliche Gründe". Die GWG ist eine 85-prozentige Tochter der Stadt Wülfrath.

Die Mitarbeiter der GWG wurden gestern in einer Personalversammlung von der Bürgermeisterin und Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung, Claudia Panke, von dem Rücktritt unterrichtet. Die Gesellschafterversammlung wurde ebenfalls gesternvon der Personalangelegenheit unterrichtet.

Thomas Wagenknecht wird als Prokurist der GWG interimsmäßig die Geschäfte weiterführen, teilte die Stadt gestern mit. So werde gewährleistet, dass die städtische Gesellschaft bis zur Regelung der Nachfolge Clasens handlungsfähig bleibe, heißt es in dem Schreiben.

André Clasen hatte am 1. Dezember 2014 zusätzlich zu seiner Funktion als Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) in Velbert, die Aufgaben bei der GWG in Wülfrath von seinem Geschüftsführer-Vorgänger Juan-Carlos Pulido übernommen.

Als Doppelgeschäftsführer fungierte er gut zwei Jahre in Velbert und Wülfrath. So sollten Einspareffekte erzielt werden. Clasen wird aber in seiner Funktion bei der Wobau weiter als Geschäftsführer tätig sein.

Quelle: RP