Karneval: Das war der Auftakt für die tollen Tage

Die Bürgermeister in unseren drei Städten haben gut Lachen. Möhnen stehen morgens nicht vor der Tür, um die Regentschaft zu übernehmen. In Erkrath haben sie immerhin den Schlüssel für das Rathaus von Bürgermeister Christoph Schultz bekommen.

Um 11.11 Uhr startete die fünfte Jahreszeit in den Endspurt. Unter der Markthalle in Erkrath, im Mettmanner Rat- und Kreishaus () sowie natürlich in der Kreissparkasse in Wülfrath wurde getanzt, geschunkelt und gefeiert. In der Kreisstadt steht der Höhepunkt mit dem großen Zug am Samstag noch bevor, die Narren in der Kalkstadt müssen noch bis zum Rosenmontag warten.

(wie)