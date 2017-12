Das war Wülfrath 2017 - ein Jahr in Bildern

Es gab einen neuen Teilnehmerrekord beim Schweinelauf, das zweitägige Kartoffelfest und neue Häuser auf dem alten Sportplatz in Düssel.

Doch auch die Weichenstellung zur dringend notwendigen Modernisierung samt Erweiterung der Feuer- und Rettungswache haben das zu Ende gehende Jahr in der Kalkstadt geprägt. Die verschafft sich politisch mehr Gehör in Düsseldorf - durch einen Wülfrather, der in den Landtag einzieht.

Quelle: RP