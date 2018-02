Kreis Mettmann: Der Kreis Mettmann sucht weitere Medienscouts

Schüler der Jahrgangsstufe 8 werden in Workshops zu Beratern ausgebildet.

Das Medienzentrum des Kreises Mettmann sucht noch Schulen, die nach den Sommerferien an einer zweiten Ausbildungswelle teilnehmen und Schüler der Jahrgangsstufe 8 zu Medienscouts ausbilden wollen. Die damit verbundenen wesentlichen Ziele: Die Medienkompetenz der Teilnehmenden zu fördern und sie für eine beratende Funktion unter Gleichaltrigen zu qualifizieren.

An knapp 25 Prozent der weiterführenden Schulen im Kreis sind bisher Medienscouts im Einsatz. Das Projekt ist ähnlich erfolgreich und präventionsorientiert wie die Streitschlichter oder andere Peer-to-Peer-Projekte an Schulen. Wenn man die vorliegenden Opfer-/Fallzahlen aus verschiedenen Studien unter Jugendlichen in Deutschland heranzieht, ist davon auszugehen, dass bis zu 80 Schüler an einer dreizügigen weiterführenden Schule bereits als Opfer oder Täter mit Cybermobbing in Berührung gekommen sind.

Wenn sich genügend Schulen zu einer Teilnahme in diesem Jahr entschließen, werden in mehreren ganztägigen Workshops Teams aus Schülern und Beratungslehrern schulübergreifend ausgebildet. Sie erarbeiten mit Medienpädagogen aktuelles Wissen über Internetsicherheit und Social Media Phänomene wie Hate Speech oder Fake News. Sie lernen Präventionsmöglichkeiten kennen und bereiten sich in Präsentationen und Rollenspielen auf ihre spätere Beratungstätigkeit vor. Zu ihren späteren Schulaktivitäten gehören Unterrichtsbesuche in 5. und 6. Klassen, offene Beratungsangebote sowie Präsentationen an Schulprojekttagen oder Elternabenden.

Der Startschuss für die Ausbildung im Kreis fällt am Mittwoch, 21. März. In einer nachmittäglichen Infoveranstaltung für Schulen und zukünftige Beratungslehrer stellen Medienzentrum und Medienpädagogen Workshops und Finanzierungskonzept vor.

Anmeldung: www.medienzentrum-me.de, Mail medienzentrum@kreis-mettmann.de

Quelle: RP