später lesen Mettmann/Erkrath Einbrecher nebeln Polizei bei Flucht erfolgreich ein 2018-03-12T17:42+0100 2018-03-13T00:00+0100

Kuriose Verfolgung in der Nacht zu gestern: Zeugen riefen die Polizei, weil sie einen Einbruch in den Telekomladen an der Bahnstraße in Erkrath vermuteten. Die drei Täter flüchteten anschließend in einem Kleinwagen, der von einer Streife auf der Gerresheimer Straße in Hilden gesichtet wurde.

