Mettmann: Eiszeit zwischen Dinkelmann und Rat

Bei der Besetzung der beiden Stellen für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gab es keine Einigung mit CDU, SPD und FDP. Von Christoph Zacharias

Die Fronten sind verhärtet. In der jüngsten Ratssitzung gab es keinen Kompromiss zwischen dem Rat und Bürgermeister Thomas Dinkelmann. Die SPD, CDU und die FDP werfen Dinkelmann vor, im Alleingang zwei Stellen für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit lediglich auf der Homepage der Stadt Mettmann ausgeschrieben zu haben. Sie haben in der Ratssitzung am 14. Dezember versucht, das Verfahren zu stoppen und die beiden Stellen mit einem "kw" Vermerk (künftig wegfallend) mit sofortiger Wirkung im Stellenplan 2016 zu vermerken. Dinkelmann wollte diesen Beschluss kassieren, hatte für den 11. Januar erneut zu einer Ratssitzung eingeladen, um den Ratsbeschluss vom 14. Dezember aufzuheben. CDU, SPD und FDP spielten da nicht mit und lehnten diese Rücknahme ihres Beschlusses ab. Die UBWG stimmte dafür. Grüne, Piraten/Linke enthielten sich. Jetzt muss die Dienstaufsichtsbehörde, sprich der Landrat, entscheiden und möglicherweise muss das Verwaltungsgericht klären, ob das Vorgehen des Bürgermeisters beziehungsweise der drei Fraktionen rechtens war oder nicht. Es steht Meinung gegen Meinung. Fakt ist, dass die beiden Stellen so lange nicht besetzt werden.

Dinkelmann verteidigte in der jüngsten Ratssitzung sein Ansinnen. Es sei dringlich, dass diese beiden Stellen neu besetzt würden. Es würden auch keine neuen Stellen geschaffen, sondern die bisherigen Stelleninhaber hätten andere Aufgaben übernommen und vakante Stellen besetzt. Es werde auch nicht mehr Geld für Personal ausgegeben, im Gegenteil es werde gespart. Die drei Fraktionen sehen das anders. Dinkelmann habe im "Hauruck-Verfahren" mit einem "ungebräuchlichen Ausschreibungsverfahren" die Stellen besetzen wollen. Zwischen Ende der Bewerbungsfrist (19.12) und den ersten Bewerbungsgesprächen (21.12) hätten nur zwei Tage gelegen. Viel zu kurz, um eine richtige Entscheidung zu treffen, so die drei Fraktionen. Außerdem sollten die beiden Stellen noch in 2016 besetzt werden. Über 80 Bewerber hatten sich für die beiden Stellen beworben. Es dränge sich der Eindruck auf, so Fabian Kippenberg (CDU), dass bereits eine Vorentscheidung getroffen worden sei, wer die beiden Stellen bekomme. Außerdem, so SPD-Fraktionschefin Andrea Rottmann, gebe es in der Verwaltung zahlreiche Bereiche, wo personell dringender nachgebessert werden müsse. Beispiele: Schulsozialarbeit, Bibliothek, Jugendbereich, Sozialdienst, Vollstreckungswesen und Freibad. Da die Pressearbeit für Dinkelmann so hohe Priorität genieße, könne man ihm Selbstdarstellung vorwerfen. Dinkelmann verteidigte sich: Bereits in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 29. November habe er mitgeteilt, dass im Pressebereich nachgebessert werden müsse. Die drei Fraktionen bestreiten nicht, dass der Bürgermeister ein umfangreiches Entscheidungsrecht in Personalangelegenheiten habe. Aber es sei stets guter Brauch gewesen, im Vorfeld mit dem Rat über eine Stellenneubesetzung zu sprechen. Dies sei nicht geschehen. Dinkelmann hatte vor der Ratssitzung versucht, mit einem Kompromiss die Kuh vom Eis zu holen: Aufhebung des Ratsbeschlusses, "kw"-Vermerk bei der zweiten Stelle und lediglich Besetzung einer Stelle. Doch darauf wollten sich die drei Fraktionen nicht einlassen. Sie forderten Dinkelmann vielmehr auf, seinen Aufhebungsantrag des Ratsbeschlusses zurückzunehmen, was er nicht tat. Jetzt bleibt nur der Gang zum Landrat und möglicherweise eine Gerichtsentscheidung. "Das Klima ist abgekühlt. Wir geben nach außen ein schlechtes Bild ab", räumte Kippenberg ein. Jan Söffing (FDP) appellierte an Dinkelmann, wieder konstruktiv zusammenzuarbeiten.

Quelle: RP