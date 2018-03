später lesen Mettmann Es gibt noch Karten fürs Konzert der Bundeswehr-Big-Band FOTO: Achim Blazy FOTO: Achim Blazy 2018-03-05T17:32+0100 2018-03-06T00:00+0100

Am 14. März gastiert mit der Big Band der Bundeswehr eines der beliebtesten Showorchester Europas für ein Benefizkonzert in der Mettmanner Neandertalhalle. Gleichzeitig handelt es sich hierbei um eine Weltpremiere, denn die Big Band präsentiert in Mettmann erstmalig ihr neues Programm "Swing Rock Pop". Der Karten-Vorverkauf hat bereits begonnen.