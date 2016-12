Mettmann: Fünf Verletzte bei zwei Verkehrsunfällen

Bei zwei Unfällen am Morgen, einmal auf der Kreuzung Elberfelder Straße/Bergstraße und einmal auf der Kreuzung Talstraße/Ringstraße/Am Königshof, sind Dienstag ingesamt fünf Menschen verletzt worden. Von Christoph Zacharias

Ein Bild der Zerstörung bot sich der Polizei und der Feuerwehr: Auf der Kreuzung Elberfelder Straße/Bergstraße kam es um 5.47 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Ein verletzter Insasse war in seinem Wagen eingeschlossen.

Er wurde von der Feuerwehr aus dem Auto befreit und mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Mettmann transportiert. Während der Rettungsarbeiten musste der komplette Kreuzungsbereich gesperrt werden. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf 10.000 Euro. Die Feuerwehr Mettmann war mit sieben Fahrzeugen und 17 Mann an der Einsatzstelle. Einsatzende war um 6.46 Uhr.

Wenige Stunden später ereignete sich ein zweiter Verkehrsunfall auf der Kreuzung Talstraße/Ringstraße/Am Königshof. Gegen 9.56 Uhr befuhr ein Autofahrer die Ringstraße in Richtung Talstraße. Gleichzeitig kam eine Autofahrerin mit ihrem Säugling aus der Straße Am Könighof und wollte weiter über die Kreuzung in Richtung Neandertal fahren.

Die Ampel, so die Polizei, habe zum Unfallzeitpunkt funktioniert. Offenbar muss einer der Unfallteilnehmer das Rotlicht ignoriert haben. Auf der Kreuzung stießen beiden Fahrzeuge zusammen. Die Insassen wurden verletzt.

Die Frau wurde mit ihrem Kind in ein Solinger Krankenhaus transportiert. Die zweite Person, die im anderen Auto unterwegs war, das aus Richtung Ringstraße kam, ins Evangelische Krankenhaus Mettmann, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Wegen des Säuglings wurde ein zweiter Notarzt alarmiert.

Im Einsatz waren hier die Polizei und die Feuerwehren aus Erkrath und Mettmann. Die Kreuzung wurde während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf 12.300 Euro geschätzt.

Quelle: RP