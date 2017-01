Mettmann: Fußball-Nachwuchs des ASV Mettmann wird fit gemacht

Die A-Jugend trainiert bei "medisport". Die Spieler sollen langfristig professionell begleitet werden. Von Christian Barra

Physiotherapeutische Saisonbegleitung, Gesundheitschecks für das gesamte Team, Übungen für Kraft und Ausdauer sowie ein professionelles Rückentraining - was nach dem Alltag eines Bundesliga-Spielers klingt, dürfen in dieser Saison die Nachwuchsfußballer des ASV Mettmann regelmäßig in Anspruch nehmen.

Zum ersten Mal werden die A-Junioren des aufstrebenden Clubs, dessen erste Mannschaft in der vergangenen Saison in die Landesliga aufstieg, durch das Team von medi-sport durch die komplette Fußballsaison begleitet. "Wir freuen uns sehr, dass diese Kooperation zustande gekommen ist. In dieser Spiel- und Altersklasse ist das zumindest in unserer Region ein absolutes Novum", betont Christian Kretschmann, Trainer des jungen Teams, das in dieser Spielzeit in der benachbarten Wuppertaler Kreisklasse antritt.

"Natürlich möchte jeder meiner Spieler möglichst bald den Sprung von der Kreisklasse in die Landesliga schaffen. Das ist natürlich nur mit Ehrgeiz und Professionalität möglich", weiß Kretschmann, der das Team zusammen mit seinem Spannmann Thomas Giese trainiert. "Die Zusammenarbeit mit medisport ist deshalb ein bedeutender Schritt in diese Richtung, jeder Spieler kann davon persönlich und sportlich profitieren". Zustande gekommen ist die Kooperation in dieser Saison zum ersten Mal durch persönliche Kontakte, vorangetrieben durch Laslo Kotai, der sich als ehemaliger Geschäftsführer des Stadtsportverbands und allseits bekannter Sportsfreund in Mettmann seit geraumer Zeit ehrenamtlich beim ASV, um den gesamten Verein im Fahrtwind der ersten Mannschaft und durch die hierdurch entstandene öffentliche Aufmerksamkeit weiter nach vorn zu bringen. "Sigrun Blauth ist mit ihrer Erfahrung genau die Richtige, um mit ihrem Team eine solche Kooperation professionell umzusetzen", lobt Kotai die Mettmanner Physiotherapeutin und Geschäftsführerin von medisport. "Bei den ersten Übungen waren die Jungs noch etwas zurückhaltend, mittlerweile ist es aber auch für sie schon Normalität, im Abstand von einigen Wochen für ein etwas anderes Training zu uns zu kommen und damit den Grundstein für einen dauerhaften sportlichen Erfolg zu legen", erklärt Sigrun Blauth. Als gelernte Krankengymnastin legt sie besonderen Wert auf Prävention. "Das ist nicht nur für die Sportler wichtig, sondern auch für jeden von uns, der sich gern fit halten und späteren Beschwerden vorbeugen möchte". "Es ist toll, dass wir den jungen Sportlern vom ASV Mettmann in dieser Saison erstmals etwas mit auf den Weg geben können, woran sie sich vielleicht während ihrer hoffentlich langen und erfolgreichen Fußballerkarriere immer wieder gern erinnern werden", sagt Sigrun Blauth.

Quelle: RP