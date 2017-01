Mettmann: Gesellschaft Verein hat noch viel vor

Es war gar nicht so leicht, für das traditionelle Winterfest einen passenden Saal zu finden. Doch die Brasserie im Krankenhaus überzeugte die Gäste. Am 6. April wird eine Diskussion mit den Landtagskandidaten geboten. Von Klaus Müller

Es war im Vorfeld nicht einfach für die Gesellschaft Verein zu Mettmann (GVM), zum traditionellen Winterfest zu laden. "Eigentlich wollten wir wie im Vorjahr an unserer alten Heimstätte, in der jetzigen Kulturvilla, feiern, doch die war trotz frühzeitiger Reservierung aufgrund einer Terminkollision bereits belegt", berichtet Wolfgang Robrahn.

Da auch die Räume des Gemeindezentrums der evangelischen Kirche in der Freiheitstraße aus Hausmeistergründen für solche Veranstaltungen nicht mehr zur Verfügung stehen und das Wyndham- Garden-Hotel ebenfalls belegt war, haben wir uns entschlossen, das Winterfest, der gesellschaftliche Höhepunkt des GVM Veranstaltungsjahres, in der Brasserie 904 an der Gartenstraße zu feiern, sagt der Zweite Vorsitzende. "Von dieser Location alle Mitglieder zu überzeugen war auch nicht ganz einfach, weil manche ein Problem damit haben, in der unmittelbaren Nähe zum Krankenhaus, ein festliches Essen zu sich zu nehmen." Letztlich konnte aber der Erste Vorsitzende des GVM, Meinhard Otto, eine ganze Reihe Mitglieder und Ehrengäste, darunter Bürgermeister Thomas Dinkelmann und CDU Landtagskandidat Christian Untrieser begrüßen, die bei einem vorzüglichen Menü einen kurzweiligen Abend in gemütlicher Atmosphäre erlebten.

Das Service- und das Küchen-Team der Brasserie 904 hatte ganze Arbeit geleistet und damit einmal mehr unterstrichen, warum bei Gourmetfreunden in Mettmann dieses Restaurant ein Geheimtipp ist. Nach einem Aperitif zum Stehempfang wurden diverse Vorspeisen wie Büffelmozzarella, Trüffelbalsamico, Lachstatar oder gebratenes mediterranes Gemüse gereicht. Beim Hauptgang fiel die Wahl zwischen Schweinefilet, schwarzem Heilbutt oder einer vegetarischen Quiche, alles mit exquisiten Zutaten. Zum Dessert gab es lauwarme Beeren, Pflaumen-Zimt-Eis. "Trumpet DJ" Norbert Könner sorgte mit Club- und Loungemusik für den passsenden Rahmen.

Meinhard Otto wies darauf hin, dass das Winterfest die Auftaktveranstaltung für viele Aktivitäten des GVM im Jahresverlauf bilde. "Wir haben zwar nicht mehr unser früheres vereinseigenes Gebäude an der Beckershoffstraße, doch wir bieten unseren Mitgliedern ein reges Vereinsleben mit den unterschiedlichsten Aktivitäten an." Auf eine Veranstaltung machte er besonders aufmerksam. "Am Donnerstag, 6. April findet eine Podiumsdiskussion mit den hiesigen Landtagskandidaten im Wyndham-Garden-Hotel statt." Moderiert wird diese Podiumsdiskussion vom Redaktionsleiter der Rheinischen Post, Mettmann, Oliver Wiegand. Peter Brockhoff, erst seit zwei Jahren Mitglied im GVM, machte deutlich, dass er sehr froh sei, dieser Vereinigung beigetreten zu sein. "Was da an guten Veranstaltungen, Touren und Diskussionen angeboten wird, ist schon enorm." Das Schöne sei, dass die Mitglieder ihn sehr offen aufgenommen hätten und er sich von Beginn an in diesem Kreis sehr wohlgefühlt habe.

Quelle: RP