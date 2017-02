später lesen Mettmann Krankenhaus ist auf Isolation von Patienten vorbereitet Teilen

Twittern





2017-02-07T18:30+0100 2017-02-08T07:17+0100

Zurzeit sind viele an Grippe erkrankt und auch der Noro-Virus breitet sich aus. Im Mettmanner Krankenhaus ist man allerdings vorbereitet. Derzeit verzeichnet das EVK kein erhöhtes Aufkommen an isolationspflichtigen Patienten, teile Sprecherin Hannah Lohmann auf Anfrage der RP mit. Die Versorgungsstruktur sehe keine festen Isolationszimmer und keine festgelegte Anzahl an Isolationsbetten vor. Eine Isolation bzw. Anzahl an Isolationsbetten erfolgt nach Bedarf. Alle Patienten, auch diejenigen die im Rahmen von epidemiologischen Situationen wie Grippe und Norwalk-Virus-Infektionen kommen, werden entsprechend ihres Krankheitsbildes isoliert. Dieses wird bereits in der Aufnahmesituation festgelegt. Im EVK Mettmann wird mit der Einzelisolation begonnen und diese wird so lange aufrechterhalten, bis die gesicherte Bestimmung des/ der Erreger(s) erfolgt ist. Erst im Falle eines gleichen Erregers, legt man betroffene Patienten zusammen auf ein Zimmer.

Oliver Wiegand Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Oliver Wiegand (wie) ist Redaktionsleiter in Mettmann zum Autorenprofil schließen