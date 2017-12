später lesen Kreis Mettmann Haushalt: Der Kreis entlastet die Städte 2017-12-22T17:53+0100 2017-12-23T00:00+0100

Um insgesamt 26 Millionen Euro hat der Kreis Mettmann seine zehn Städte in diesem Jahr entlastet. Nachdem bereits im Sommer der Landschaftsverband Rheinland (LVR) eine über Jahre gebildete Rückstellung aufgelöst und an die Mitgliedskörperschaften ausgekehrt hatte, hatte der Kreistag unverzüglich entschieden, den auf den Kreis entfallenden Betrag in Höhe von knapp 18 Millionen Euro komplett an die Städte durchzureichen.