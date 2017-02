Kreis Mettmann: Infos für in Flüchtlingshilfe aktive Ehrenamtler

Thema am 8. März ist "Flüchtlingsfrauen - Brauchen die Frauen andere Unterstützung?"

Für in der Flüchtlingshilfe aktive Ehrenamtler bietet das Kreisintegrationszentrum Mettmann am Mittwoch, 8. März von 17 bis 19 Uhr im Kreishaus in Mettmann eine Informationsveranstaltung zum Thema "Flüchtlingsfrauen - Brauchen die Frauen andere Unterstützung?" an.

Aus verschiedenen Gründen können viele geflüchtete Frauen die gleichberechtigt an Frauen und Männer gerichteten Hilfsangebote nicht ausreichend nutzen.

In der Informationsveranstaltung des Kreisintegrationszentrums wird Rita Rüttger vom SKFM auf die Lebensumstände der geflüchteten Frauen eingehen und die Frage beleuchten, wie den Frauen die Teilhabe an den bestehenden Möglichkeiten und Förderungen ermöglicht werden kann. Die Veranstaltung bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit des offenen Austauschs mit anderen Helferinnen und Helfern, die ähnliche Situationen kennen und zeigt mögliche Wege im Umgang mit den Lebensumständen der Flüchtlingsfrauen auf. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer Informationen, bei welchen Stellen Hilfsangebote in Anspruch genommen werden können. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen nimmt das Kreisintegrationszentrum Mettmann, unter der Telefonnummer 02104 992127, per E-Mail an die Adresse anmeldung.ki@kreis-mettmann.de entgegen.

Auch eine komfortable Online-Anmeldung unter ist möglich. Wer am 8. März nicht zum Zuge kommt oder nicht teilnehmen kann, kann sich schon einmal den 11. Oktober vormerken - dann wird die Veranstaltung ein zweites Mal angeboten.

Das Kreisintegrationszentrum bietet in diesem Jahr eine ganze Reihe von Veranstaltungen für bürgerschaftlich Engagierte in der Flüchtlingshilfe an. Die Teilnahme an allen Workshops und Seminaren ist kostenfrei.

Detaillierte Informationen gibt es unter auf der Internetseite ww.integration-me.de

Quelle: RP