Kreis Mettmann: Ist mein Haus für Solartechnik geeignet?

Das Klima schützen und Sonnenenergie für Strom und Heizung nutzen - klingt einfach. Auf einer Karte, die der Kreis Mettmann im Internet bereitstellt, kann man sich ansehen, ob das eigene Haus überhaupt eine günstige Lage besitzt.

Nur noch wenige Wochen und die Tage werden wieder länger und heller, damit steigt auch die Zahl der Sonnenstunden. Für Hausbesitzer lohnt es sich, die Sonnenenergie auf dem Dach zu sammeln und damit direkt ins Haus zu holen.

"Wer die Energie für Strom und Wärme selbst produziert, macht sich in Teilen vom fossilen Energiemarkt unabhängig und spart langfristig Kosten", sagt Peter Wobbe-von Twickel vom Umweltamt des Kreises Mettmann. "Zudem ist der Einsatz von Sonnenenergie zur Wärme- bzw. Stromgewinnung technisch nicht kompliziert und sehr effizient." Ob sich die Kosten einer Solaranlage innerhalb ihrer Lebensdauer rentieren, hängt von den künftigen Energiepreisen ab. Auch die optimale Platzierung sowie die passende Größe der Anlage sind für den gewünschten Ertrag und damit die Wirtschaftlichkeit entscheidend.

Um einzuschätzen, ob sich eine solche Investition lohnt, empfiehlt Wobbe-von Twickel zunächst einen Blick in das Solardachkataster des Kreises Mettmann (www.solare-stadt.de/kreis-mettmann). Dort lässt sich direkt erkennen, ob das eigene Dach für eine Solaranlage überhaupt geeignet ist.

Grundlage für die Solarpotenzialanalyse sind Laserscannerdaten, die aus einer Überfliegung des Stadtgebietes stammen. Die Häuser sind in unterschiedlichen Farben dargestellt, so dass man sofort sieht, ob sich eine Anlage lohnen könnte. Die Sonne bietet nicht nur die Möglichkeit umweltfreundlich Strom zu erzeugen. Auch das warme Wasser und die Wärme im Haus können durch die Sonne erzeugt werden. Die Funktion einer Solarthermieanlage ist innovativ und trotzdem simpel: Auf dem Dach oder an der Fassade wird ein Kollektor angebracht.

Der sogenannte Absorber, ein im Kollektor eingebautes, dunkel beschichtetes Blech, ist mit einem Wärmeträgermedium gefüllt, das die Wärme bis zum Wärmetauscher im Haus transportiert. Im Wärmetauscher wird die Wärme an das Wasser abgegeben. Dieses kann dann sofort genutzt werden. "Durch die aktuelle gesetzliche Regelung gibt es für Solarstrom nur eine geringe Einspeisevergütung, somit gerät der Eigenverbrauch des selbst erzeugten Stroms in den Fokus", erläutert Wobbe-von Twickel. Er empfiehlt daher, den Energieverbrauch des eigenen Haushalts genau zu analysieren und die Leistung der Photovoltaikanlage entsprechend anzupassen.

Um den Eigenverbrauch weiter auszubauen, empfiehlt sich auch der Einsatz eines Stromspeichers. Tagsüber erzeugter Strom kann so in anderen Nutzungszeiten, beispielsweise den Abendstunden, genutzt werden. Für den Einbau von Speichertechnik bietet die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) beispielsweise über das Programm 275 (Erneuerbare Energien - Speicher) ein zinsgünstiges Darlehen. Aus der Sonne kann neben Strom auch Wärme produziert werden.

Mit einer solarthermischen Anlage zur Warmwasser- und Heizungswasserbereitung kann im Sommer die zentrale Warmwasserbereitung über den Heizkessel für einige Monate vollends abgeschaltet werden. Und in der Heizperiode kann die Heizung unterstützt werden. Auch diese Anlagen werden vom Bund und vom Land NRW gefördert. Wer mehr über Solarenergie im eigenen Haus, technische Lösungen und finanzielle Förderungen erfahren möchte, sollte sich individuell beraten lassen. Experten sind unter "www.alt-bau-neu.de/kreis-mettmann" aufgelistet.

Der Kreis Mettmann ist Mitglied im landesweiten Netz ALTBAUNEU, das durch die EnergieAgentur.NRW. koordiniert wird. Energieeffizienz und Wärmenutzung sind Themen des Netzwerks, das neben der Sanierung von Altbauten auch über die Möglichkeiten der Solarenergienutzung informiert.

