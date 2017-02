später lesen Kreis Mettmann Jugend musiziert: Preisträger stellen sich in Langenfeld vor 2017-02-28T18:07+0100 2017-03-01T00:00+0100

192 Nachwuchsmusiker aus dem Kreis Mettmann hatten sich am 27. und 28. Januar beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" mit ihrem Können dem Urteil der Juroren gestellt. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: Insgesamt 41 junge Musiker qualifizierten sich für den Landeswettbewerb, der vom 24. bis 28. März in Münster ausgetragen wird. Darüber hinaus lautete die erfreuliche Bilanz: Im Kreis Mettmann musiziert die Jugend auf hohem Niveau, denn alle Teilnehmer am Regionalwettbewerb konnten sich am Ende über erste bis dritte Preise freuen.