Mettmann: Jugendorchester hat jetzt zwei Chefs

Gemeinsame Nachfolger des bisher als Leiter des Mettmanner Jugendorchesters fungierenden Martin Hörisch sind Christina Schmitz und Achim Andreß, Während Christina Schmitz für die Streicher zuständig ist, kümmert sich Achim Andreß um den Bereich Bläser. Von Klaus Müller

"Ich bin als Leiter der Musikschule sehr froh, dass sich die beiden Musikschullehrer für die Aufgabe als Leitungs-Team und als Dirigenten des Jugendorchesters bereiterklärt haben", betonte Karl-Heinz Kensche. Der Musikschulleiter macht deutlich, dass zwar schwerpunktmäßig das Jugendorchester aus Schülern des Konrad-Heresbach-Gymnasiums (KHG) und der Musikschule bestünde, dass aber auch gern Schüler anderer weiterführender Schulen in Mettmann sich am Jugendorchester beteiligen können. "Wir sind da vollkommen offen.

Derzeit sind im Mettmanner Jugendorchester 20 junge Musiker. Da können wir noch gut Verstärkung gebrauchen." Christina Schmitz weist auf die Probenstunden hin, die jeweils dienstags von 16 bis 17.30 Uhr im KHG stattfinden. Sie sagt, dass es immer schwieriger werde, junge Musiker für das Orchester zu finden.

"Durch die täglich langen Schulzeiten sowie vieler anderer Hobbys der jungen Leute, finden sich immer weniger Interessenten." Dabei habe sie die Erfahrung gemacht, dass gerade das Mitspielen im Orchester für die jungen Musiker sehr wichtig sei und das Niveau des einzelnen Ensemblemitgliedes hebe. "Es ist viel schöner in einem Orchester Geige zu spielen, als allein auf diesem Instrument ein Musikstück zu präsentieren." Achim Andreß weist daraufhin, dass das Mitspielen im Jugendorchester keine zusätzliche Gebühr koste. Er nennt auch geplante Auftritte in diesem Jahr. So finde beispielsweise am 13. Juli das traditionelle Open-Air-Candle-light Konzert auf dem Schulhof des KHG statt.

Das Jugendorchester werde ferner einen Konzertauftritt des Musicals Les Miserables proben, ergänzt Christina Schmitz. Mittelfristung kann sich das neue Leitungs-Team auch eine Kooperation mit dem von Karl-Heinz Kensche geleiteten VHS-Orchester gut vorstellen, sagt Achim Andreß. In der Vergangenheit fand zumeist im Frühjahr ein Freizeitprojekt des Orchesters in einer Jugendherberge statt. "Diese schöne Tradition wollen wir in Zukunft fortsetzen", betont Christina Schmitz, die selbst schon mehrfach an diesen Wochenendfahrten als Betreuerin teilnahm.

Früher wurde das Jugendorchester gemeinsam vom ehemaligen Musikschulleiter Martin Hörisch und vom KHG-Lehrer Andreas Ehrhard geleitet, der sich aber von dieser Aufgabe zurückzog.

Jetzt unterstützt Christiane Appuhemy, Lehrerin am Konrad-Heresbach-Gymnasium das neue Leitungs-Team.

Quelle: RP