Am Samstag setzt sich der närrische Lindwurm ab 14.11 Uhr in Bewegung. Das Thema ist "Tour de France". Von Klaus Müller

Unter dem Motto "Mettmann - Tour de Chance" setzt sich am Karnevalssamstag (25. Februar) um 14.11 Uhr der vom Fest-Komitee-Karneval Mettmann (FKK) organisierte Karnevalszug in Bewegung. "Es ist mit rund 30 Wagen und Fußgruppen einer der längsten Karnevalszüge, die wir bisher in Mettmann hatten", sagt Cheforganisator Jens-Christian Holtgreve. Nach dem Ende der Umbauarbeiten in der Fußgängerzone nimmt der Zug nun wieder seinen alten Weg. Der Narrenzug zieht über die Hammerstraße, Schwarzbachstraße, um den Jubiläumsplatz, Johannes-Flintropstraße, rechts in die Mühlenstraße (Fußgängerzone), Freiheitstraße, Neanderstraße, Ringstraße (ca. 300 Meter), Gartenstraße, Bismarckstraße, Freiheitstraße, Schwarzbachstraße, Hammerstraße und zurück zum Hammerplatz.

Kirsten Kaufung von der Ordnungsbehörde und Rudi Barth vom Bauhof weisen auf besondere Sicherheitsvorkehrungen hin, die sich aus den Terror-Anschlägen der vergangenen Monate ergeben. So werden die Zufahrtsstraßen wie die Johannes-Flintrop-Straße, die Seibel-Querspange, die Nordstraße und die Ringstraße mit großen Baufahrzeugen des Bauhofes zugestellt. Spätestens ab 12 Uhr wird die Innenstadt rund um den Jubiläumsplatz und auf der Zugstrecke für den Individualverkehr gesperrt.

Die Verantwortlichen vom Orga-Team bitten darum, dass die Zugbesucher die aufgestellten Parkverbotsschilder unbedingt beachten. Die Verkehrsbehörde werde aus Gründen der Sicherheit umgehend mit dem Abschleppen der falsch geparkten Fahrzeuge reagieren. Im Parkhaus der Königshof-Galerie seien viele Parkplätze vorhanden.

Jens-Christian Holtgreve betont, dass die Zugwagen aus Sicherheitsgründen durch sogenannte Wagen-Engel begleitet werden. Er bittet die Eltern darum, dass sie darauf achten, dass sich die Kinder nicht zu nahe an die Zugwagen heranbewegen.

Um das Zugmotto zu unterstreichen, bittet das FKK die Bürger, sich mit Fahrrad und Radfahrer-Outfit bis spätestens 13.30 Uhr auf dem Hammerplatz einzufinden, um das Peleton (Fahrerfeld) des Jecken-Zuges zu füllen. "Es wäre ganz toll, wenn sich möglichst viele Mettmanner daran teilnehmen. Es ist eine ideale Vorbereitung für unser großes Ereignis am 2. Juli, wenn die Tour de France durch Mettmann führt", sagt der FKK-Chef.

Ab 12 Uhr wird auf dem Jubi zur Einstimmung wieder die übliche Zug-Party beginnen. Wie in den Vorjahren werden Bürgermeister a.D. Bernd Günther und die Journalistin Tanja Bamme als Moderatoren-Team über das Motto und Hintergründe der Zugwagen sowie Fußgruppen informieren. Nach dem närrischen Zug lädt das FKK zur großen After Zug Party in das "Golden K" am Adlerberg ein. Für Mitglieder des FKK ist der Eintritt frei, Nichtmitglieder zahlen sowohl im Vorverkauf als auch an der Abendkasse fünf Euro.

Und in den Kneipen (nicht nur in der Oberstadt) geht die Party (wie immer) nach dem Zug so richtig los. Ende offen.

Quelle: RP