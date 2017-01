später lesen Mettmann Katholische Kirche treibt die Ökumene voran Teilen

Twittern







Monsignore Pfarrer Herbert Ullmann geht in seinem Rück- und Ausblick auch auf das den neuen kirchlichen Treffpunkt am Markt ein. Im einen noch heute genutzten Ladenlokal an der Einfahrt zum Markt wird die Pfarrei ab Juni einen "Treffpunkt Gemeinde" einrichten. Die Vertragsunterzeichnung stehe bevor, danach seinen kleine Umbauarbeiten erforderlich. "Sicher einschneidender wird das Bemühen sein, katholische und evangelische Gemeinde in Metzkausen näher zusammen zu führen, Gotteshaus und Gemeindezentrum von Heilige Familie zukünftig gemeinsam zu nutzen, dafür protestantische Kirche und Gemeindehaus am Hügel anderen Zwecken zuzuführen, also kirchlich zu entwidmen", sagt Ullmann. Bei der von über 100 Interessierten besuchten Pfarrversammlung am 19. November im Johanneshaus zeigte sich von katholischer Seite eine große Zustimmung, die vorher bereits in Seelsorgeteam, Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat nahezu einstimmig geäußert wurde. Ulmann weiter: Den evangelischen Mitchristen fällt die mögliche Entscheidung zur Veränderung wohl nicht ganz so leicht. Die beiden Kirchen möchten aber in schwieriger werdenden Zeiten ein klares Zeichen der Bewegung aufeinander zu setzen: Ein Ökumenisches, sichtbares, in der Öffentlichkeit wahrnehmbares Zentrum der christlichen Kirchen!