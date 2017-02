Notfall Aus Dem Tierheim: Katze sucht Gesellschaft

Angel-Maria wurde mit dem Geschwisterpaar Luna und Spike ins Tierheim gebracht, weil ihr aufgrund eines Umzugs kein Freigang mehr gewährt werden konnte. Leider hat die schöne Grautigerin mit den rötlichen Nuancen im Fell schon mehrfach ihr Zuhause verloren und ist zu allem Kummer auch noch misshandelt worden. Dennoch hat Angel-Maria sich ihr liebes, unschuldiges Wesen bewahrt. Sie sehnt sich nach Nähe und menschlicher Zuneigung und nimmt zarte Liebkosung dankbar an.

Doch aufgrund der schlimmen Erfahrungen, die sie in ihrem Leben machen musste, sitzt die Angst tief: Hektische Bewegungen versetzten die Samtpfote in Panik, so dass sie dann die Flucht ergreift und sich verkriecht. Diesmal soll Angel-Maria's neues Zuhause für immer sein und keinen ihrer Wünsche unerfüllt lassen. Sie sollte unbedingt den gewohnten Freigang in verkehrsarmer Umgebung genießen zu können und einen sanftmütigen Artgenossen (egal ob Katze oder Kater) zur Gesellschaft an der Seite zu haben.

Wo sind die Menschen, die Angel-Maria künftig die bedingungslose Liebe, Fürsorge und Geborgenheit schenken, die sie verdient? Infos beim Tierheim Velbert, montags bis freitags von 14 bis 16 Uhr unter Telefon 02051 23328 oder zu den Öffnungszeiten dienstags, donnerstags und freitags von 15 bis 17 Uhr und samstags von 13.30 bis 17 Uhr.

Quelle: RP