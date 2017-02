Niederberg: Klinik-Neubau kostet mehr als 100 Millionen Euro

Das neue Gebäude soll 2021 bezugsfertig sein. Geplant ist ein Haus der kurzen Wege für die Patienten. Von Stefan Mülders

In vier Jahren soll links neben dem heutigen Helios Klinikum Niederberg, direkt gegenüber vom Parkhaus, ein komplett neues Gebäude stehen, das die medizinische Versorgung der gesamten Region abbildet.

Mehr als 100 Millionen Euro werden in den Neubau investiert, der dann das modernste Klinikum in der Region sein soll. "Wir haben über 30 Jahre Erfahrung im Krankenhausbau", sagt Stefan Bauer vom Zentralen Dienst Bau- und Projektsteuerung der Helios-Kliniken. "In enger Abstimmung mit Chefärzten und Abteilungsleitern entwickeln wir für Niederberg das ideale Konzept für die Gesundheitsversorgung der Region." Dabei gilt vor allem für Patienten das Prinzip der kurzen Wege. Sei es von den Parkmöglichkeiten ins Haus hinein oder auch innerhalb des Hauses zwischen den Abteilungen. Außerdem werden Patienten- und Warentransport streng voneinander getrennt. "Wir würden auch ein Universitätsklinikum nach den gleichen Prinzipien planen und bauen."

Der Grundriss des Gebäudes entspricht in etwa einem "E" und weicht damit von allerersten Ideen ab. "Ursprünglich hatten wir an eine L-Form gedacht, die das alte Gebäude umschlossen hätte", erklärt Klinik-Geschäftsführer Niklas Cruse. "Aber das hätte neben langen Laufwegen weitere logistische Nachteile mit sich gebracht und angrenzende Wohngebiete aufgrund der nötigen Bauhöhe möglicherweise beeinträchtigt. Daher haben wir uns nun für eine andere Lösung entschieden." Diese bietet nahezu ideale Möglichkeiten. "Wichtig war uns, die psychiatrische Versorgung von den übrigen Fachabteilungen räumlich zu trennen." Das gelingt, indem dieser Fachbereich inklusive des aufwändigen Raumbedarfs für Therapien in einem eigenen Gebäudeteil untergebracht wird, der allerdings mit dem übrigen Haus verbunden wird. Insgesamt umfasst die derzeitige vorläufige Planung Untergeschoss, Erdgeschoss und vier Obergeschosse.

Auch eine Cafeteria und kleinere Shops sind eingeplant. Der Entbindungsschwerpunkt inklusive Neonatologie sowie der Operationstrakt finden sich im ersten Obergeschoss. Die Bauarbeiten werden 2018 erfolgen, sobald alle notwendigen Baugenehmigungen vorliegen. Der Umzug ist für 2021 geplant, danach erfolgt der Abriss des Altbaus.

Quelle: RP