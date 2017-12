später lesen Mettmann Lektüre zu Weihnachten: Die schönsten Schäfchen-Bücher 2017-12-22T17:53+0100 2017-12-23T00:00+0100

Die Recherche beginnt mit einer faustdicken Überraschung. "Es gibt deutlich mehr Bücher über Wölfe als über Schafe", stellt Nora Heisterkamp beim Blick in den Computer fest. Das hatte auch die Mitarbeiterin der Stadtbücherei Hilden so nicht erwartet. Nächste Überraschung: Erstaunlich, wie vielfältig die Schäfchen-Bücher sind, die Leiterin Nadine Reinhold in ihren Regalen gefunden hat. Von Christoph Schmidt