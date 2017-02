Mettmann: Luxus-Reiseleiter: Albert Sham meldet Insolvenz an

Luxus-Reiseleiter: Albert Sham meldet Insolvenz an

Vor dem Amtsgericht Wuppertal ist am 14. Februar das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Reisebüros Asian Adventure in Mettmann eröffnet worden. Inhaber und Geschäftsführer sind Albert Shanmugam und Rolf Jansen.

Wie Rolf Jansen auf Anfrage mitteilte, seien die hohen Ausgaben für ein Büro des Reisebüros in Düsseldorf mitveranwortlich für die Zahlungsunfähigkeit gewesen. Hinzu kam noch eine schwere Erkrankung von Albert.

Jansen und sein Partner Albert Shanmugam betreiben ein Reisebüro am Mettmanner Lavalplatz.

Dort befindet sich die Hauptstelle. Albert Sham (so sein abgeänderter Name) hatte zahlreiche Folgen zusammen mit der Familie Geissen gedreht. In der RTL-II Serie war Sham als Reiseleiter für die Kölner Millionärsfamilie tätig.

(cz)