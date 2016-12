Advent Türöffner: Mehr Frauen in die Politik bringen - nur wie?

Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wülfrath hat sich was Besonderes vorgenommen. Von Oliver Wiegand

Das Öffnen von Türen gehört zum Advent. In unserer Serie stellen wir jeden Tag einen Menschen vor, der Türen für andere öffnet. Heute: Gudula Kohn, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wülfrath.

Wülfrath Wenn man zu Gudula Kohn in ihr Büro im Wülfrather Rathaus kommt, hat sie garantiert vorher Kuchen beim Bäcker gekauft. Dazu gibt es Kaffee und gehen darf man erst, wenn kein Stück Kuchen mehr da ist. Im Rathaus sitzt die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt seit 2013. Vorher war sie unter anderem Leiterin der Kita Ellenbeek, lange Zeit in in Wuppertal berufstätig und hat ihre eigenen Kinder erzogen - das hat sie auch noch gut hinbekommen. Als Gleichstellungsbeauftragte setzt sie sich als Türöffnerin dafür ein, bestehende Benachteiligungen abzubauen. Erst im Frühjahr hat sich Gudula Kohn mal die Zusammensetzung des Wülfrather Rats angeschaut. Unter den 34 Ratsmitgliedern waren gerade mal sechs Frauen - eine ziemlich schlechte Quote, wie Gudula Kohn fand. Dabei sind die 11.000 Frauen in der 21.500-Einwohner-Stadt Wülfrath sogar in der Überzahl. Gudula Kohn möchte das ändern und sagt: ""Wir wollen Ansprechpartner und Türöffner sein". Im optimalen Fall sollen Frauen jenseits des bloß ehrenamtlichen Engagements in der konkreten lokalpolitischen Arbeit mitmachen. Kohn hat einfach mal alle Frauen zusammengetrommelt und fotografieren lassen. Das passt zu ihrer Idee, für mehr Frauen-Power zu sorgen. "Gute Gleichstellungsarbeit geht nur gemeinsam", weiß sie. Im Mai war es dann soweit. Mit "Wülfrather Frauen im Ehrenamt - sichtbar, kompetent, engagiert" wurden die Bürgerinnen der Stadt, die sich für Menschen vor Ort einsetzen und sich um sie kümmern, mit einer großen Ausstellung im Rathaus präsentiert. Am liebsten hätte Gudula Kohn die ganze Aktion einfach mit "Ja" überschrieben. Das passt zu ihr und das ein oder andere Türchen wird sie auch im nächsten Jahr noch aufmachen.

