Mettmann: Mettmann feiert Altweiber

Altweiber ist in Mettmann traditionell der Tag der Indoor-Partys. Wir waren im Rathaus, im Kreishaus in den Gaststätten, bei der Awo und im Café EinBlick. Von Christoph Zacharias

Schon kurz vor 10 Uhr standen gestern die ersten Narren am Bahnhof-Stadtwald und warteten auf die Regiobahn, die sie in die Landeshauptstadt bringen sollte. "Soldaten" in Kampfanzügen standen neben einem "SEK-Beamten" und freuten sich auf die Altweiberfeten. Eine Stunde später hörte man auf dem Rathaus-Parkplatz fetzige Musik, die DJ André im Ratssaal-Foyer den Narren vorspielte. Da tanzten Piraten mit Polizisten, Umzugspersonal mit Punkern. "Unser Motto heißt ,Auch nach der Umzugswelle, die Party bleibt an gleicher Stelle'", sagte Natalie Villiére, die mit zum Orga-Team der Narrenparty zählt. Gemeint sind die zahlreichen Umzüge der Dienststellen innerhalb und außerhalb des Rathauses. Die neue Flüchtlingskoordinatorin Susanne Butzke war zusammen mit Conny Solenski vom Jugendamt als Punker unterwegs. Frauke von Malottki ging als Freiheitsstatue. Bis zum 1. März hat die Vorzimmerdame des Kämmerers noch ein Zimmer frei, dann kommt die neue Kämmerin Vera Traumann von Herford nach Mettmann. Im Kreishaus tanzten weniger Narren als in den Vorjahren. Hier führte Kreisdirektor Martin Richter als Clown ernste Dienstgespräche. Friedel Liesenkloss, viele Jahre Beschäftigter beim Kreis und Vorsitzender der Aulen Mettmanner, ging als Rocker. Und Hauptkommissar Frank Lietzow machte als Pirat die Tanzfläche unsicher. Teresa Lammertz, Leiterin des Cafés EinBlick am Lavalplatz, und ihr Team hatten den Tag gut vorbereitet: ein kleines Büfett, die richtigen Karnevalslieder und lustige Spiele. Die ältere Generation hatte ihren Spaß. In den Kneipen ging die Party in den späten Nachmittagsstunden los. Im "Frankenheim" steppte bereits am frühen Abend der Bär.

