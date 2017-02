Mettmann: Mettmann Impulse: Galerie ist wichtig für die Innenstadt

Die Werbegemeinschaft "Mettmann Impulse" hat auf ihrem Frühjahrsempfang im Stadtgeschichtshaus eine positive Bilanz für das Jahr 2016 gezogen und blickt vorsichtig optimistisch in die Zukunft.

Vorsitzender Axel Ellsiepen schlug einen großen Bogen über die Entwicklungen in der Innenstadt bis zu einzelnen Veranstaltungen, während Bürgermeister Thomas Dinkelmann von Rat und Verwaltung die "Bereitschaft zur Unterstützung" der Projekte von Impulse überbrachte. Das freute Axel Ellsiepen: "Ich hatte schon schlaflose Nächte, weil das nicht immer so rüberkam". Die Entwicklung der Innenstadt sieht Ellsiepen überwiegend positiv. Die Baustellen hätten nur vorübergehend gestört, aber dafür zur Aufwertung der Innenstadt beigetragen, auch durch die "After-Works-Events". Die Königshof-Galerie habe nun einen neuen Besitzer, der als Betreiber statt nur als Investor seine Erfahrungen und Ideen einbringe. "Unsere Gespräche mit dem Betreiber waren positiv und konstruktiv", so Ellsiepen. "Wir haben einen Konsens gefunden". Die kritische Größe für ein überkommunal ausstrahlendes Einkaufszentrum sei bei der Galerie mit weniger als 15.000 Quadratmetern nicht erreicht. Es brauche neue Konzepte für die Galerie, um Menschen aus Erkrath und Wülfrath nach Mettmann zu locken. Denn das Center sei wichtig, um Kaufkraft und Frequenz auch in die Innenstadt zu bringen, so Ellsiepen.

Der Schwerpunkt liegt nicht nur für Mettmann Impulse in diesem Jahr auf der Tour de France. Dazu konnte Event-Beauftragter Jens-Christian Holtgreve erfreuliches berichten. So habe Mettmann mit dem Weinsommer das größte "Side Event" der Etappe. "Das Fahrerfeld wird mit einem Husch vorbei sein, das Drumherum ist es, was haften bleiben wird". Um auswärtige Besucher zum ersten Mal nach Mettmann zu locken, hat die Werbegemeinschaft einiges auf die Beine gestellt. So habe man den Zuschlag von der Rheinbahn für ein "Combi-Ticket" bekommen. Damit erhalten Gäste Zutritt zur Tour und freie Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Impulse gibt zusätzlich eine "Visitor Card" heraus, mit dem Tour-Gäste allerlei Vergünstigungen erhalten.

(tpp)