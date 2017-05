später lesen Mettmann Mettmanner spenden Geld für Hilfsprojekte in Gorazde 2017-05-03T17:52+0200 2017-05-04T00:00+0200

Fast 300 Besucher nahmen an dem vom Freundschaftsverein Mettmann/Gorazde veranstalteten Benefizkonzert in der Neandertalhalle teil. Sie sorgten einschließlich diverser Firmenspenden dafür, dass mit mehreren tausend Euro zwei größere soziale Projekte in der Region Gorazde unterstützt werden können. "Da unter den Konzernbesuchern Interessenten für eine Patenschaft für ein bedürftiges Kind in Gorazde waren, war das Konzert ein voller Erfolg", sagte Erster Vorsitzender Ulrich Hogenschurz. Bei der Eröffnung der Benefizveranstaltung begrüßte er den Bürgermeister von Gorazde Muhamed Ramovic und den Bürgermeister der Nachbarstadt Ustikolina, Zjad Kunovac. Die beiden Amtsträger weilten mit einer Delegation einige Tage in der Kreisstadt und luden Bürgermeister Thomas Dinkelmann sowie Vertreter des Freundschaftsvereins zu einem Gegenbesuch ein. Bei dem Konzert, bei der die aus Sarajevo angereiste bosnische Sängerin Hanka Paldum für tolle Stimmung im Saal sorgte, betonte Bürgermeister Thomas Dinkelmann bei seinem Grußwort, dass es schön sei, dass die freundschaftliche Beziehung zwischen Mettmann und Gorazde seit 1988 andauere.