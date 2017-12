später lesen Mettmann Museum öffnet am Feiertag 2017-12-22T17:53+0100 2017-12-23T00:00+0100

Heiligabend, am ersten Weihnachtsfeiertag und an Silvester bleibt das Neanderthal Museum in Mettmann geschlossen. Heute ist allerdings von 10 bis 18 Uhr geöffnet Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, ist das Museum von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ebenfalls geöffnet ist das Museum an Neujahr, dann allerdings erst ab 13 Uhr. Empfehlenswert ist der Besuch des Museums aktuell auch deshalb, weil dort zurzeit (bis 22. April) die Sonderausstellung "Löwe, Mammut & Co - Eine Eiszeitsafari" zu bestaunen ist.