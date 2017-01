Mettmann: Rettungsdienst an Silvester pausenlos im Einsatz

Die Feuerwehr Mettmann musste an Silvester sechs Mal ausrücken. Neben kleineren Einsätzen, wie brennende Mülltonnen und Müllcontainer, wurde auch ein Kellerbrand gemeldet, der sich jedoch glücklicherweise nicht als solcher bestätigt hat.

Der Mettmanner Rettungsdienst hatte allerdings deutlich mehr zu tun. Seit den Abendstunden an Silvester bis in die Morgenstunden des 1. Januar wurden zwei Fahrzeuge eingesetzt. Waren beide Fahrzeuge im Einsatz, entlastete das Brandschutzteam mit zwei First-Responder-Einsätzen den Rettungsdienst. Die acht hauptamtlichen Kräfte aus Rettung und Brandschutzdienst wurden in Spitzenzeiten von 25 ehrenamtlichen Kameraden der Standorte Mitte und Obschwarzbach unterstützt.

Die Feuerwehr war für den Jahreswechsel gut vorbereitet. Am Standort Stadtmitte und in Obschwarzbach standen je ein Löschfahrzeug besetzt in Bereitschaft. In der Feuerwache in der Laubacher Straße wurde für den Fall der Fälle ein Lageraum für die Führung mehrerer gleichzeitig eintretender Ereignisse vorbereitet.

