Polizeieinsatz in Velbert: Schaulustige behindern Rettungsmaßnahmen nach Unfall

Polizeieinsatz in Velbert

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Velbert ist es zu tumultartigen Szenen gekommen. Laut Polizei behinderten vermutlich Angehörige und Freunde der beiden Unfallopfer die Rettungskräfte beim Einsatz.

Helene Pawlitzki (hpaw) ist Crossmedia-Redakteurin in der Düsseldorfer Stadtredaktion der RP.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Der Unfall hatte sich gegen 18.40 Uhr ereignet: Ein 28-Jähriger aus Velbert fuhr auf der Berliner Straße zwei Frauen (69 und 71) an, die laut Zeugenaussagen eilig die Straße überquerten. Sie waren dunkel gekleidet. Nach Angaben des 28-Jährigen nahm er die zwei Frauen trotz Straßenbeleuchtung erst wahr, als er mit ihnen zusammengestoßen war.

Beide Frauen wurden vom Auto erfasst, auf die Straße geschleudert und schwer verletzt. Die 69-Jährige wurde in die Uni-Klinik nach Essen gebracht. Sie liegt auf der Intensivstation. Nach Auskünften der Ärzte ist Lebensgefahr nicht auszuschließen. Die 71-jährige kam ins Krankenhaus nach Niederberg. Sie wurde nicht lebensgefährlich verletzt. Der 28-Jährige erlitt einen Schock, blieb aber unverletzt.

Tumultartige Szene bei der Unfallaufnahme

Nach Angaben der Polizei sammelten sich kurz nach dem Unfall viele Menschen vor Ort. Unter ihnen hätten sich auch Bekannte, Freunde und Angehörige der Unfallopfer befunden, so die Polizei. Sie hätten die Unfallaufnahme und auch die medizinische Versorgung der beiden Verletzten stark gestört. "Einzelne Personen bedrohten und beleidigten die Einsatzkräfte, griffen diese und den Unfallfahrer sogar an, beschädigten das Unfallfahrzeug zusätzlich mit Fußtritten", so die Behörde. "Der 28-jährige Unfallfahrer musste von der Velberter Polizei geschützt und vom Unfallort weggebracht werden."

Der Einsatz endetegegen 21.30 Uhr. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfall und zum anschließenden Tumult dauern an.

(hpaw)