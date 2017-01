Aktion: Schicken Sie uns Ihre Winterfotos

Der erste Schnee des neuen Jahres war gestern etwas für Frühaufsteher - RP-Fotograf Dietrich Janicki gehörte dazu und hat am Neanderthal Museum einen (Playmobil-)Piraten in ungewöhnlicher Aufmachung gebannt, und zwar mit Schnee auf Jacke und Mütze.

Sie waren am Montag auch unterwegs und haben ein schönes Schneebild aufgenommen? Oder haben in den frostigen Tagen davor bereits Eisblumen oder Ähnliches fotografiert?

FOTO: Leserfoto

Dann teilen Sie Ihre Winter-Ansichten mit uns und schicken Sie am besten per E-Mail an mettmann@rheinische-post.de. Die schönsten Bilder zeigen wir in einer unserer nächsten Ausgaben.

Quelle: RP