Mettmann: Schüler beschäftigen sich mit Literatur

Schaurige Musik ertönt, rote Schrifteinblendungen und dramatische Filmszenen lassen die Spannung steigen. Das Klassenzimmer der 7c hat sich in einen Kinosaal verwandelt. Passend dazu verteilen die Schüler vor der Tür Popcorn und Süßigkeiten: Nervennahrung, wie sich herausstellt. Denn in ihrem Klassenraum läuft ein spannender Trailer zu dem Jugendthriller "Erebos." Gemacht haben ihn die Schüler mit ihrem Lehrer Jörg Feldmeier selbst. Sie filmten die Szenen, wählten spannende Überschriften, kümmerten sich um den Schnitt und schafften mit gruseligen Accessoires die passende Kinofilmatmosphäre.

Zum ersten Mal gibt es an dem Heinrich-Heine-Gymnasium das "Lesewochenprojekt." "Wir wollen die Auseinandersetzung mit Literatur fördern", erklärt Schulleiter Hanno Grannemann den Gedanken dahinter. Geleitet wurde das Projekt von den Lehrern: Jörg Dohlen und Anne Verfürth. In mehreren Unterrichtsstunden haben sich Schüler von der Unter-bis zur Oberstufe mit verschiedenen Textgattungen auseinandergesetzt: Sie lasen Romane, Gedichte oder Tagebücher zum Thema "Fremd sein." Den gelesenen Inhalt galt es dann in einem Projekt aufzubereiten: Dabei haben sich die Schüler einiges einfallen lassen: Sie fertigten Plakate, drehten Filme oder vertonten ihre Texte. In der Lesewoche werden die Projekte präsentiert: Die Klassenzimmer bleiben dafür ausnahmsweise auch während der Pausenzeit geöffnet. Die Schüler haben nun die Gelegenheit sich untereinander ihre Projekte vorzustellen und zu entdecken, was ihre Mitschüler gemacht haben. Große Plakate verweisen im Schulgebäude darauf, was es dort alles zu sehen gibt: Das Angebot ist groß "Hörbeispiele aus Artus" gibt es etwa bei der 6a. Gedichte zum Thema Fremdsein stellt die 5a vor, während die Oberstufenschüler Erfahrungen zu Faust oder Kafkas Verwandlung erarbeitet haben.

Das Thema "Fremd sein" war die einzige Vorgabe, die die Schüler hatten. Entsprechend vielfältig sind die Ergebnisse geworden: In den Projekten geht es um "Fremd sein in anderen Kulturen", um Konflikte oder auch um Fremdsein unter Gleichaltrigen: Mit letzterem hat sich die Klasse 9b beschäftigt. Die Schüler haben dafür den Roman "Der Moment, der alles änderte" gelesen. Darin geht es um ein 14 Jahre altes Mädchen, Katie, die ein Leben als Außenseiterin führt. Markante Passagen aus dem Buch haben die Schüler in Kurzfilmen nachgestellt.

Besonders auffällig sind die multimedialen Wege, die die Schüler gefunden haben, um den Textinhalt zu vermitteln. Dass das geschriebene Wort das Papier verlassen kann, zeigte der Deutschleistungskurs von Hanno Grannemann. Die Q2-Schüler schrieben eigene Texte zum Thema "Fremd sein". Ihre literarischen Essays und Reflexionen haben sie vertont: Die Aufnahmen spielen sie während der Pause ab. Durch Fragen wie: "Wie fühlt man sich fremd?", regen sie ihre Zuhörer zum Nachdenken an. Die Klasse 7b hingegen entschied sich für den klassischen Weg und fertigte zum Buch "Wir waren dabei" von Hans Peter Richter eigene Lesetagebücher an: Darin fassten sie den Inhalt, sortiert nach Kapiteln zusammen. "Das Projekt ersetzt eine Klassenarbeit", sagt Grannemann.

