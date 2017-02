Mettmann: So halten Pilates und Aqua-Fitness gesund

Bewusste Atmung, Step-Aerobic oder gesundes Essen - das Institut für Gesundheitsförderung vermittelt Wissenswertes. Von Ann-Kathrin Bartschies

Zum Evangelischen Krankenhaus (EVK) gehört das Institut für Gesundheit (IfG). Das von Ursula Johanna Klugstedt geleitete Institut möchte mit seinem Angebot Körper, Geist und Seele gesund und fit halten. Angesprochen werden sollen alle Altersklassen und Fitness-Stände, Schwangere inklusive. Dazu setzen Klugstedt und Team auf Kurse, die sich in der Vergangenheit bewährt haben und spicken dieses Programm mit Neuheiten.

Neu im Kursverzeichnis fürs erste Halbjahr 2017 sind sowohl Step-Aerobic, bei dem gelenkschonend Ausdauer und Muskulatur trainiert werden, und das Faszientraining, bei dem mit Pilates-Elementen das kollagene Bindegewebsnetzwerk in Form gebracht wird.

Yoga und das funktionelles Training bereichern nun neuerdings ebenso die sportliche Vielfalt wie die altbewährten Wasserkurse. Dabei werden Sportliche in maximal brusttiefem Wasser mit Wohlfühltemperatur, aufgeteilt in verschiedene Alters- und Leistungsgruppen, gelenkschonend und vom feuchten Elixier getragen trainiert. Der Wasserdruck wirkt sich positiv auf den Körper aus: Der Atem wird tiefer und der Rückfluss des Blutes zum Herzen verbessert. Quasi nebenbei fördert die sanfte Massagewirkung des Wassers Wohlbefinden und die Entspannung. Und egal, wie intensiv mitgemacht wird, so schweißtreibend wie an Land kommen Teilnehmern die Übungen nie vor.

Bei weiteren Offerten wie Fuß- und Venengymnastik, Rückentraining oder Beweglichkeit mit Feldenkrais geht es nie darum, sich zu verausgaben, sondern mit sanften Methoden Gutes für sich zu tun. Passend dazu sind aus der Rubrik Seelenpflege Kurse wie "Atem schöpfen", bei dem eine bewussten Atmung erlernt wird, die als Entspannung eine Auszeit in Beruf oder Stresssituationen bedeutet. Da besonders im Alter die Gesundheit immer mehr in den Vordergrund rückt, werden spezielle Kurse für Menschen ab 60 Jahren angeboten. Ziele hier sind unter anderem die Körperwahrnehmung zu erhalten, um die Selbstständigkeit in den eigenen vier Wänden zu fördern.

Speziell angepasste Aktivitäten, beispielsweise Wirbelsäulengymnastik oder präventives Herz-Kreislauftraining, helfen, fit zu bleiben.

Essen und sitzen, sitzen und essen: Der Tagesablauf vieler Berufstätiger ist nicht gerade figurfördernd. Bei Aqua-Gymnastik, nordischen Gehen oder funktionellem Training in Bewegung zu kommen, ist grundsätzlich gut für Fitness und Figur. Wunder von den Übungseinheiten allein nicht erwartet werden: Abnehmen ist nicht mit einfachen Übungen getan. Zusätzlich muss die Ernährung umgestellt werden. Auch dieses Feld deckt das IfG ab, dafür steht Diätassistentin Karin Knothe zur Verfügung.

Berät sie im bilateralen Gespräch, werden für alle Interessierten wieder Vorträge gehalten. Themen sind Krankheiten, ihre Ursachen, Untersuchungsmethoden sowie Therapie- und Präventionsmöglichkeiten. Um den Umgang mit Krankheiten wie Diabetes, Inkontinenz oder Demenz zu erleichtern, bieten Selbsthilfegruppen die Möglichkeit zum Austausch. Die Elternschule bietet werdenden Eltern und denen, die gerade Eltern wurden, Hilfestellung. Geburtsvorbereitungskurse werden veranstaltet und sportliche Aktivitäten sowohl mit, als auch ohne Baby angeboten. Neu: das Wellcome-Programm. in Koopperation mit dem Familienbildungswerk.

Quelle: RP