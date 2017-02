Handball: ME-Sport-Frauen empfangen den Favoriten Fortuna

Mettmann-Sport - Fortuna Düsseldorf (Frauen). Die Aufgabe der Handballerinnen von ME-Sport kommt am Samstag (16.30 Uhr) einem Duell David gegen Goliath gleich. Denn mit Fortuna Düsseldorf kommt der Oberligaprimus der vergangenen Jahre ins Herrenhaus. Auch wenn das Frauen-Team um Spielertrainerin Ina Mollidor die Dominanz der letzten Jahre eingebüßt hat und aktuell mit vier Punkten hinter dem Spitzenreiter TB Wülfrath lediglich auf Platz zwei steht, hängen die Trauben für die Mannschaft von Sabrina Berten gegen die Düsseldorferinnen trotzdem viel zu hoch. Daher nimmt die ME-Sport-Trainerin jeden Druck von ihrer Truppe. Von Erdinc Özcan-Schulz

"Schaut man auf die Tabelle, handelt es sich für uns sicherlich nicht um eine Partie, in der zwei Punkte her müssen", sagt Berten. Trotzdem hat sie eine Vorstellung vom Auftritt ihres Teams. "Wir wollen an unseren Schwächen der vergangenen Wochen arbeiten und gegen die körperlich überlegenen Düsseldorferinnen zumindest über 60 Minuten Präsenz auf dem Spielfeld zeigen."

Die personell ohnehin angespannte Lage von ME-Sport wird gegen die Fortuna durch den Ausfall von Carla Beckmann (Fußverletzung) und Maike Heidkamp (privat verhindert) nicht rosiger. Auch das könnte die lockere Herangehensweise von Berten gegen den Favoriten, dessen Trikot sie früher auch mal trug, erklären. Für den Oberliga-Vorletzten kommen die wichtigen Partien, in denen er punkten sollte, erst im März. Ein Erfolg ausgerechnet an diesem Wochenende käme da eher einer Sensation gleich.

Quelle: RP