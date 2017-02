Handball: ME-Sport gewinnt noch nach 0:7-Rückstand

Der Frauen-Oberligist verschläft den Start gegen Straelen komplett, kämpft sich dann aber beeindruckend wieder in die Partie. Kim Spiecker erzielt alleine 13 Treffer. Von Erdinc Özcan-Schulz

Mettmann-Sport - SV Straelen (Damen) 29:27 (17:15). Ob der Bann nach dem Erfolg über Straelen endlich gebrochen ist, vermochte bei Mettmann-Sport keiner zu sagen. Doch die Erleichterung über den Sieg war im Umfeld der Mannschaft vielen anzusehen. Vor allem die Entstehung des Sieges könnte den Oberliga-Handballerinnen moralischen Auftrieb für die nächsten Wochen geben.

Denn die Gastgeberinnen waren nach dem 0:7 von einem gelungenen Start meilenweit entfernt. Erst nach dem ersten Mettmanner Tor durch Annika Thanscheidt in der zehnten Minute und entsprechenden Umstellungen in der Deckung starteten die ME-Sport-Handballerinnen ihre Aufholjagd. Angetrieben von Kim Spiecker, die nach ihrer Verletzung allmählich zur alten Stärke findet, gelang Carla Beckmann der Ausgleich zum 12:12 (21.). Aileen Fehlauer traf zum 13:12 (22.) - es war die erste Führung der Mettmannerinnen, die sie mit 17:15 in die Pause retteten.

Mit drei Toren von Svenja Schulz und Beckmann kamen die Gastgeberinnen besser aus der Kabine. Die Gäste konnten den ME-Sport-Handballerinnen nur bis zum 20:17 (36.) auf den Fersen bleiben, danach zog die Mannschaft von Sabrina Berten bis auf 26:20 (46.)davon. Mit der sicheren Führung im Rücken verwalteten die Gastgeberinnen die Führung mit Leichtigkeit. Zwar kam Straelen noch einmal heran, doch das war nicht mehr als Ergebniskosmetik - und so feierten die Mettmanner die Aufholjagd.

ME-Sport: Kapune, Giebisch- Bärz, Thanscheidt (2), Beckmann (3), Ellinghaus, Schulz (4), Stockhecke (3), Fehlauer (3), Maurer, Heidkamp (1), Schulze, Spiecker (13/6).

Quelle: RP