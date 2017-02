Handball: Unitas festigt durch Heimsieg den dritten Tabellenplatz

Die Haaner Handballer weisen den TV Krefeld-Oppum trotz enger Besetzung erneut in die Schranken. Von Birgit Sicker

Unitas Haan - TV Krefeld-Oppum 24:20 (12:10). Auch im zweiten Oberliga-Vergleich behielten die Unitas-Handballer die Oberhand. Diesmal fiel der Sieg der Haaner zwar nicht so deutlich wie in der Hinrunde aus, unterm Strich zählen aber nur die beiden Punkte. Denn mit dem Erfolg festigte die Mannschaft von Jurek Tomasik Platz drei und gewann den Anschluss zum TV Angermund, der an diesem Wochenende überraschend in Lobberich patzte.

Es war das Duell zweier unterschiedlicher Abwehrformationen. Die Taktik: Das Spiel des Kontrahenten zerstören. Während die Krefelder auf eine offensive 3:2:1-Variante bauten, setzte die Unitas lieber auf die kompakte 6:0-Deckung. Für Jurek Tomasik die Basis für den Sieg. "Die Abwehr hat sich über die ganzen Begegnungen gut eingespielt - und jetzt steht sie", lobte der Haaner Trainer seinen Defensivverbund. In dem nahmen auch die beiden Torhüter tragende Rollen ein. Zunächst stand Dario Musacchio zwischen den Pfosten, hielt sein Team mit einer soliden Leistung im Rennen. Beim Stand von 17:17 wechselte Tomasik dann jedoch Sebastian Goeken ein. "Eine Gefühlsentscheidung", gestand der Coach. Und "der Bauch" hatte Recht, denn mit einigen tollen Paraden zog Goeken den Krefelder Angreifern den Nerv. "Er hat vier bis fünf Bälle gehalten, die den Unterschied ausmachten", lobte Tomasik.

Von Beginn an entwickelte sich eine hart umkämpfte Partie, in der auf Haaner Seite vor allem Marcel Billen die Akzente setzte. Am Ende hatte der flinke Linkshänder, der diesmal vornehmlich im rechten Rückraum zum Einsatz kam, zwölf Treffer auf seinem Konto. Nach dem 7:6 (18.) und einer Krefelder Auszeit verschaffte sich die Unitas mit dem 10:7 (22.) durch Billen den ersten größeren Vorsprung. Zur Pause führten die Haaner mit 12:10. Fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff traf Billen zum 15:12, doch wenig später glichen die Gäste zum 15:15 (42.) aus und gingen dann sogar mit 18:17 (49.) in Front. Mit seinem einzigen Tor in dieser Partie glich Domagoj Golec zum 18:18 (51.) aus. Moritz Blau legte das 19:18 nach - und Krefelds Trainer hatte erneut Redebedarf. Moritz Blau erhöhte jedoch im Alleingang auf 21:18 (54.). Und weil Goeken in der Schlussphase zur Top-Form auflief, war den Haanern der Sieg nicht mehr zu nehmen. Marcel Billen und Alexander Metz machten mit ihren Treffern den Erfolg perfekt. "Haan hat seine Überzahl viel erfolgreicher gestaltet. Das hat am Ende auch den Unterschied ausgemacht", erkannte TVO-Coach Ljubomir Cutura.

DJK Unitas Haan: Musacchio, Goeken - Kordes (3), Blau (7/1), Witkowski, Billen (12/1), Balint, Fuhrmann, Metz (1), Golec (1).

TV Krefeld-Oppum: Petrich, Heesen - van den Berg (1), Sender (2) Bednarzik (5/2), Kilic (5), Walch (2), Binger, Opper, Held (2), Küsters (2), Geerkens (1).

Quelle: RP