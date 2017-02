Konrad-Heresbach-Gymnasium: Schüler freuen sich über Zertifikate der Wirtschafts-AG

Kürzlich bekamen die erfolgreichen Teilnehmer der Wirtschafts-AG des Konrad-Heresbach-Gymnasiums ihre Zertifikate aus den Händen von Bodo Müller, dem Personalchef der Firma +GF+ und Rudolf Kirschner, dem Schulleiter des Konrad-Heresbach-Gymnasiums.

60 Prozent der Bundesbürger sind der der Meinung, dass Wirtschaft ein Schulfach werden sollte. Am Konrad-Heresbach-Gymnasium hat man bereits vor 16 Jahren dieser Forderung Rechnung getragen und die Wirtschafts-AG für die Oberstufe eingeführt.

Seit dieser Zeit findet in den Räumen der Firma +GF+ an sieben Freitagnachmittagen in je vier Schulstunden die Unterweisung der Schüler in grundlegende wirtschaftliche Abläufe statt. Mit Hilfe von hochkarätigen Fachleuten bekommen die Teilnehmer Einblicke in die Funktionsweise von Unternehmen, des Personalmanagementes und der betrieblichen Mitbestimmung. Rechnungswesen, betriebliche Steuern und der Wirtschaftsfaktor Banken stehen genauso auf der Agenda wie Fallstudien und der immer wichtiger werdende Bereich der Social Media. Neben diesen betriebswirtschaftlichen Aspekten beschäftigt sich ein sechsstündiger volkswirtschaftlicher Teil mit Wirtschaftskreisläufen und der Wirtschaftspolitik in Deutschland. Mit besonderer Freude hat Schulleiter Rudolf Kirschner zur Kenntnis genommen, dass die Firma +GF+ auch im nächsten Jahr als Gastgeber für die 17.te Wirtschafts-AG wieder zur Verfügung steht.

Ein besonderer Dank geht auch an Dirk Neuhaus, der die Wirtschafts-AG seit 16 Jahren begleitet.

Quelle: RP