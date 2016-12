Mettmann: Summstein steht jetzt im Neanderpark

Künstler Felix Droese stellt der Firma Elektrotechnik Pohl eine kleinere Ausgabe zur Verfügung. Von Sabine Maguire

Das Finanzamt drängelt, der Kunde nörgelt: Als Unternehmer hat man vermutlich oft das Gefühl, seinem Kopf in dem Sand stecken zu wollen. Auch wenn Hans-Peter und Marcus Pohl derzeit keinen Grund zum Klagen haben und bei Elektrotechnik Pohl in der Marie-Curie-Straße alles bestens läuft, so haben die Firmenchefs dennoch schon mal für schlechte Zeiten vorgesorgt. Statt in den Sand, können sie dann ihren Kopf zur kreativen Ideensuche in dem Summstein von Documenta-Künstler Felix Droese stecken. Der wiederum hatte schon vor Monaten angekündigt, sein monumentales Werk vom Diepensiepen aus gerne auf Reisen in Richtung Innenstadt schicken zu wollen. Gilt andernorts das sprichwörtliche "Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg", so kann davon in Mettmann keine Rede sein. Nicht nur Felix Droese selbst fragt sich, warum es derart viele Hürden gibt, um die Stadt mit Kunst im öffentlichen Raum zu bereichern. Noch gibt es allerdings Hoffnung - denn eine große Version des Summsteins wartet noch immer auf dem Hof des Künstlers darauf, vielleicht vor dem Kunsthaus oder gar auf dem Königshofplatz aufgestellt zu werden. Nun jedenfalls gibt es im Neanderpark für ein kleineres Exemplar schon mal den Halt auf halber Strecke. Das würde wohl auch dem Bildhauer und Architekten Hugo Kükelhaus gefallen. Denn von ihm stammt die Idee, seinen Kopf in ein Loch im Stein zu stecken, um sich auf sich selbst zu besinnen. Und er war es auch, der damals am Mettmanner Dorfanger große Visionen hatte, um Kreativität und Handwerk zueinander zu bringen. Das dortige Handwerkerhaus stammt aus seiner Feder. Ebenso die Wegweisung, dass die Befriedigung echter Bedürfnisse nicht mit dem Rechenschieber zu erlangen sei. Wirft man beinahe 100 Jahre später einen Blick in die Werkshalle von Elektrotechnik Pohl, so scheinen die Visionen eines Hugo Kükelhaus - nicht nur mit Summstein vor der Tür - längst Realität geworden zu sein.

Ein elitäres Chefbüro mit Insignien der Macht auf dem opulenten Schreibtisch? Fehlanzeige! Hans-Peter Pohl und sein Bruder Marcus schätzen nicht nur die räumliche Nähe zu ihren Mitarbeitern. Man spürt auch, dass im Unternehmen alle an einem Strang ziehen. Und dass es dabei um mehr geht, als nur um dem wirtschaftlichen Erfolg.

Aber wie kommt nun eigentlich die Kunst vor den modernen Handwerksbetrieb? Die Frage ist schnell beantwortet: "Ich bin oft im Neandertal unterwegs und habe mir den Stein auf dem Hof des Künstlers im Diepensiepen angeschaut", erinnert sich Hans-Peter Pohl.

Schnell sei ihm klar gewesen: So ein Stein soll zukünftig auch im Neanderpark stehen. Dort stecken seither nicht nur die Firmeninhaber und die Mitarbeiter gelegentlich ihren Kopf in das Kunstwerk. Auch die Nachbarschaft hatte schon Gelegenheit zur kreativen Sinneserfahrung.

Kunst - so sagt Hans-Peter Pohl - sei für ihn bislang etwas gewesen, dass nie fertig geworden sei und wofür man in der Schule schlechte Noten bekommen habe. Alles habe immer irgendwie interpretiert werden müssen, nichts habe sich einfach so von selbst erschlossen.

"Der Summstein macht alles greifbar und erlebbar", sagt der Firmenchef. Plötzlich sei Kunst für ihn nicht mehr anstrengend. Künstler Felix Droese und Ideengeber Hugo Kükelhaus dürfte das gefallen.

Quelle: RP